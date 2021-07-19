Kurban kesmeden önce kılınacak namaz nedir, nasıl kılınır? Kurban kesmeden önce namaz kılınır mı, namazda neye niyet edilir?
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Kurban kesmeden önce kılınacak namaz nedir, nasıl kılınır? Kurban kesmeden önce namaz kılınır mı, namazda neye niyet edilir?

Kurban kesmeden önce kılınacak namaz nedir, nasıl kılınır? Kurban kesmeden önce namaz kılınır mı, namazda neye niyet edilir?
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Kurban bayramında yapılacak ibadetler araştırılmaya devam ediyor. Bu ibadetlerden biri de kurban kesmeden önce kılınacak namaz olarak geçmektedir. Peki kurban kesmeden önce kılınacak namaz nedir, nasıl kılınır? Kurban kesmeden önce namaz kılınır mı? Kurban kesmeden önce kılınacak namazda neye niyet edilir?

Kurban kesmeden önce namaz kılınır mı, namazda neye niyet edilir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Dini açıdan bakıldığında kurban, Allah'a daha yakın olabilmek ve Allah'ın rızasını kazanabilmek adına gerçekleştirilen ibadettir. Bu ibadet kapsamında kesilecek olan kurbanın usulüne uygun bir biçimde kesilmesi gerekir ve bu amaç ile birlikte kesilen hayvanı ifade eder. Kurban bayramında kesilmekte olan kurbana udhiyye adı verilir. Peki, Kurban kesmeden önce kılınacak namaz nedir, nasıl kılınır?

KURBAN KESMEDEN ÖNCE NAMAZ KILINIR MI?

Kurban kesmeden önce kılınacak özel bir namaz yoktur ancak genellikle iki rekatlık şükür namazı kılınır.

KURBAN KESMEDEN ÖNCE KILINAN NAMAZDA NEYE NİYET EDİLİR?

İki rekat olan şükür namazı, namaz kılmanın mekruh olduğu ya da kerahat zamanlar dışında daima kılınabilir. Namazın edası esnasında secdede Allah'a şükredilir ve bununla beraber edilebildiği kadar dua edilir. Şükür namazına başlarken "Niyet ettim Allah rızası için Şükür namazı kılmaya" şeklinde niyet edilir.

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİYOR MU?

Dikkat edilmesi bir nokta olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

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Kurban kesmeden önce kılınacak namaz nedir, nasıl kılınır? Kurban kesmeden önce namaz kılınır mı, namazda neye niyet edilir? - Haberler
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