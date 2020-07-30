Kurban Bayramı arifesinde Türkiye'den Özbekistan'daki afetzedelere insani yardım
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Kurban Bayramı arifesinde Türkiye'den Özbekistan'daki afetzedelere insani yardım

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği, Kurban Bayramı arifesinde, Özbekistan'daki Sardoba Barajı duvarının çökmesi sonucu zarar görenlere 14 ton insani yardım malzemesini ulaştırdı.

Kurban Bayramı arifesinde Türkiye'den Özbekistan'daki afetzedelere insani yardım
30.07.2020 17:51 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:03

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği, Kurban Bayramı arifesinde, Özbekistan'daki Sardoba Barajı duvarının çökmesi sonucu zarar görenlere 14 ton insani yardım malzemesini ulaştırdı.

Taşkent Büyükelçiliğinin girişimleriyle Özbekistan hükümetinin belirlediği ihtiyaç listesi kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan maddi kaynakla temin edilen insani yardım malzemeleri, Sirderya vilayetindeki Sardoba bölgesine ulaştırılarak Özbek yetkililere teslim edildi.

Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mayıs ayında meydana gelen sel felaketinin hemen ardından Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Özbekistan hükümetiyle yakın iş birliği tesis ederek felaketin yaralarının süratle sarılmasına yönelik etkin adımlar attığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ölçekte ortaya çıkardığı zorlu sürece bir de bu sel felaketinin neden olduğu koşulların eklendiğini ifade eden Er, ancak başta Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev olmak üzere Özbek devletinin ilgili tüm birimlerinin felakete süratle müdahale ederek bölge halkının ihtiyaçlarını çok kısa sürede giderdiğini aktardı.

Er, güçlü kardeşlik bağlarına dayanan stratejik ortak konumundaki Özbekistan'a bu afet sonrasında insani yardım ulaştırılması noktasında da Türkiye'nin duyarsız kalmadığını belirterek, felaketin hemen ardından TİKA'nın 4 bin yatak, yorgan ve nevresim takımından oluşan yardım malzemelerinin afetzedelere teslim edildiğini, bu kez de AFAD'ın sağladığı maddi destek sayesinde temin edilen insani yardım malzemelerini Kurban Bayramı arifesinde Özbek kardeşlere ulaştırmış olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

"Çocukların gözlerindeki mutluluk en büyük bayram hediyesi"

İnsani yardım malzemelerini Sardoba'ya ulaştıran konvoydaki Büyükelçilik İkinci Katibi Furkan Yılmaz da ata yurdu bu toprakların her karışında ay yıldızlı Türk bayrağını gören herkesin büyük bir ilgi gösterdiğini kaydederek, Türkiye'nin Kurban Bayramı arifesinde bölgeye ulaştırdığı yardımları alan Özbek çocukların gözlerindeki mutluluğun ise insana tüm yorgunluğunu unutturduğunu ve en büyük bayram hediyesi olduğunu dile getirdi.

1 Mayıs'ta şiddetli yağışların etkisiyle Sirderya ilindeki Sardoba Barajı duvarının kısmen çökmesi sonucu bölgedeki tarım arazileri ve yüzlerce ev su altında kalmış, çok sayıda kişi bölgeden tahliye edilmişti. Felakette 6 kişi hayatını kaybederken, bir kişiden ise haber alınamamıştı.

Kaynak: AA

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