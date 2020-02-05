05.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:50

Türkiye'nin hac kontenjanının 83 bin 430 olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, "Kurasız hac diye bir şey yoktur. 83 bin 430, Suudi Arabistan makamlarının bize verdiği resmi bir kotadır. Bunun dışında hacca gidişler illegal hacca gidişlerdir. Bunlar işçi vizesi, ticari vize olarak gidip bazen Cidde ve Medine havalimanlarından dönüşleri oluyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac görevini yerine getirmek için hazırlanan hacı adaylarını son dönemde gündem olan "kurasız hac" ibadetine karşı uyardı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, son dönemde gündemde olan kurasız haccın mümkün olmadığını belirterek, "Kurada çıkmayan kardeşlerimiz değişik yerlere yönlendiriliyor. Biz kanunun bize verdiği yetkiyle 83 bin 430 kardeşimizi yüzde 60 oranında Diyanet İşleri, yüzde 40'ını TURSAB'a bağlı acenteler kanalıyla götürüyoruz. Vatandaşlarımıza uyarı yapmak istiyoruz. Kurasız hac diye bir şey yoktur. 83 bin 430, Suudi Arabistan makamlarının bize verdiği resmi bir kotadır. Bunun dışında hacca gidişler illegal hacca gidişlerdir. Bunlar işçi vizesi, ticari vize olarak gidip bazen Cidde ve Medine havalimanlarından dönüşleri oluyor. Bu vizelerle hac yapılmıyor. Suudi Arabistan hak kazananlara Arafat'ta yer tahsis ediyor. Bu kardeşlerimiz işçi statüsünde olduğu için onların Arafat'ta herhangi bir yeri yoktur. Dolayısıyla orada kendilerine yer tahsis edilen kişilerin hakkına girmiş oluyorlar. Biz bu gidişleri tasvip etmiyoruz mağdur olmamaları için. Bu konuda çok seçici olmalılar, bu yollara başvurmamalarını kendilerine tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 10 yıldır uygulanan katsayı sistemi ile hacı adaylarının adil bir şekilde belirlendiğini dile getiren Bircan, "Katsayı sistemi vatandaşlarımızın beklemiş olduğu yılın çarpımıyla elde edilen bir sistemdir. Vatandaşımız 10 yıl beklediyse 10x10 100, 9 yıl beklediyse 9x9 81, 1 yıl beklediyse 1x1 katsayısı ile ismi kurada geçmektedir. Dolayısıyla ismi 100 defa çıkan kişinin çıkma ihtimali daha fazla olduğu için böyle bir katsayı ile biz vatandaşlarımızı kuraya sokuyoruz, kura çekimi yapılıyor. Yüzde 70 civarında ilk kayıt yapan vatandaşlarımıza çıkmıştır" şeklinde konuştu.

Hac ibadetine hak kazanan adaylar arasında iptaller olduğunu kaydeden Bircan, "Kayıt dönemimiz 13-24 Ocak zamanında yapıldı. Bu zaman zarfında hac ibadetinden vazgeçen vatandaşlarımız oldu. Biz bunların yerine o ilde kura sırası gözetilerek kayıtları 7 Şubat'a kadar alacağız. Vatandaşlarımızdan kayıtlarını e-Devlet sistemi üzerinden bakmaları, kendilerine kuranın gelip gelmediğini takip etmelerini istirham ediyoruz" dedi.

Hac ibadetini yerine getiremeyecek olanların vekil tayin ederek ibadetlerini yapmaları tavsiyesinde bulunan Bircan, "Vekaletle hac, tavsiye ettiğimiz bir uygulamadır. Vatandaşımızın adı kurada çıkmış, ama bu ibadeti yapacak durumda değilse, sağlığı buna elvermiyorsa, biz 'Yarabbi haccı bana kolay kıl' diyoruz ibadetin meşakkatli olmasından dolayı. İstemiş oldukları bir kişiye, 65 yaş altında bir kişiye kendi adına hac yapmak şartıyla bir vekalet verebilir. Bunun kaynağı İslam hukukunda, kaynağında var. Peygamberimiz annesinin yerine hac yapmak isteyen bir sahabeye bunun için yapabilirsin diyor. Gücü yetmeyen kardeşimize biz gücü yetmiyorsa vekaletle hac yapmasını tavsiye ediyoruz. İsmi kurada çıkan kardeşimizin kendi adına başkasına bir vekaleti noter aracılığı ile yapsın istiyoruz ki, hak kaybının önüne geçilsin. Vekil olan kişinin hak kaybı olmuyor. Daha önceden hacca gitmesi ve gidecek olması bir engel teşkil etmiyor" ifadelerini kullandı.

(Hülya Keklik - Mustafa Apaydın - Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA