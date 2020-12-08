Kuranı Kerim 25. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 25. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 25. Cüz mukabelesi dinle
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Kuranı Kerim 25. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 25. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 25. Cüz mukabelesi dinle

08.12.2020 17:16 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:19
Kuranı Kerim 25. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 25. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 25. Cüz mukabelesi dinle

Kur'an-ı Kerim'de toplamda 30 cüz vardır. Her cüzde 20 sayfa bulunmaktadır. Fakat 30. cüzde 24 sayfa bulunmaktadır. Peki 25. cüz okunuşu nasıldır? Kuran-ı Kerim yirmi beşinci cüz okunuşu ve meali nedir? 25. cüz oku ve dinle! 25. cüz okunuşu, Türkçe meali, Arapça yazılışı ve tefsiri nedir?

Arapça hızlı şekilde okuyamıyorum diyorsanız merak etmeyin. Diyanet'in cüz mukabelesine katılarak sesli bir şekilde Kuran-ı Kerim cüzlerini takip edebilirsiniz, mukabeleye katılabilir ve sesli dinleyebilirsiniz. Peki 25. cüz kaç sayfadır? 25. cüz okunuşu ve yazılışı nasıldır? Kur'an-ı Kerim'in 25. cüzü nasıl okunur? Tefsiri ve meali nedir?

1 CÜZ KAÇ SAYFADIR?

Cüz, Arapça'da "parça, bölüm" anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 1 cüz 20 sayfadan oluşmaktadır. Toplamda 30 cüz bulunmaktadır. 30 cüzden ilk 29 tanesi toplamda 20 sayfadır. Son cüz ise 24 sayfadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim toplamda 604 sayfadır. Fakat bazı Kuran-ı Kerim'ler basım farklılığından dolayı 603 sayfa da olabilmektedir. Yani 1-2 sayfa oynama olabilir. Bunun sebebi ise tamamen yayınevi basım farklılığındandır.

KUR'AN-I KERİM'DE 25. CÜZ KAÇ SAYFA SÜRMEKTEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de 25. cüz 20 sayfadır. Yalnızca 30. cüz hariç diğer hepsi 20 sayfa sürmektedir.

KUR'AN-I KERİM'DE 25. CÜZ HANGİ SAYFALAR ARASINDA YER ALMAKTADIR?

25. cüz 481-500 sayfaları arasındadır. Yani cüzün başlangıcı 481. sayfa ile başlar. 500. sayfanın sonunda yirmi beşinci cüz biter. 501. sayfa ise bir sonraki cüzün ilk sayfasıdır.

Yirmi beşinci cüzün ilk sayfası : 481. sayfa

Yirmi beşinci cüzün son sayfası : 500. sayfa

25. CÜZDE HANGİ SURELER YER ALIYOR?

Kur'an-ı Kerim'in 25. cüzünde Fussilet Suresi, Şura Suresi, Zuhruf Suresi, Duhan Suresi ve Casiye Suresi yer almaktadır.

481-481 sayfaları arası : Fussilet Suresi

482-488 sayfaları arası : Şura Suresi

488-494 sayfaları arası : Zuhruf Suresi

495-497 sayfaları arası : Duhan Suresi

498-500 sayfaları arası : Casiye Suresi

CÜZ BAŞLANGICINI NASIL ANLARIZ?

Her cüz başında sol tarafta Hizb işareti bulunur. İçerisinde Arapça cüz yazar. Mesela 5. cüz ise Arapça rakamlarla 5 yazar. 11. cüz başlangıcı ise Arapça sayılarla 11 yazar. Bu şekilde her 20 sayfada bir cüz Hizb işaretine bakarak da cüz başlangıcını tespit edebilirsiniz.

25. CÜZ MUKABELE DİNLE!

25. cüzü sesli bir şekilde Mukabelesini Diyanet'in resmi hesaplarından dinleyebilirsiniz.

KURANI KERİM 25. CÜZ MUKABELE SESLİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

KURAN-I KERİM 25. CÜZ ARAPÇA OKUNUŞU

Kuranı Kerim 25. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 25. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 25. Cüz mukabelesi dinle
25. cüzün 1. sayfası (481. sayfa)
Kuranı Kerim 25. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 25. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 25. Cüz mukabelesi dinle
25. cüzün 2. sayfası (482. sayfa)
Kuranı Kerim 25. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 25. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 25. Cüz mukabelesi dinle
25. cüzün 3. sayfası (483. sayfa)
Kuranı Kerim 25. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 25. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 25. Cüz mukabelesi dinle
25. cüzün 4. sayfası (484. sayfa)
Kuranı Kerim 25. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 25. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 25. Cüz mukabelesi dinle
25. cüzün 5. sayfası (485. sayfa)
Kuranı Kerim 25. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 25. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 25. Cüz mukabelesi dinle
25. cüzün 6. sayfası (486. sayfa)
Kuranı Kerim 25. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 25. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 25. Cüz mukabelesi dinle
25. cüzün 7. sayfası (487. sayfa)
Kuranı Kerim 25. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 25. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 25. Cüz mukabelesi dinle
25. cüzün 8. sayfası (488. sayfa)
Kuranı Kerim 25. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 25. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 25. Cüz mukabelesi dinle
25. cüzün 9. sayfası (489. sayfa)
Kuranı Kerim 25. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 25. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 25. Cüz mukabelesi dinle
25. cüzün 10. sayfası (490. sayfa)
Kuranı Kerim 25. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 25. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 25. Cüz mukabelesi dinle
25. cüzün 11. sayfası (491. sayfa)
Kuranı Kerim 25. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 25. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 25. Cüz mukabelesi dinle
25. cüzün 12. sayfası (492. sayfa)
Kuranı Kerim 25. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 25. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 25. Cüz mukabelesi dinle
25. cüzün 13. sayfası (493. sayfa)
Kuranı Kerim 25. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 25. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 25. Cüz mukabelesi dinle
25. cüzün 14. sayfası (494. sayfa)
Kuranı Kerim 25. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 25. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 25. Cüz mukabelesi dinle
25. cüzün 15. sayfası (495. sayfa)
Kuranı Kerim 25. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 25. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 25. Cüz mukabelesi dinle
25. cüzün 16. sayfası (496. sayfa)
Kuranı Kerim 25. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 25. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 25. Cüz mukabelesi dinle
25. cüzün 17. sayfası (497. sayfa)
Kuranı Kerim 25. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 25. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 25. Cüz mukabelesi dinle
25. cüzün 18. sayfası (498. sayfa)
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25. cüzün 19. sayfası (499. sayfa)
Kuranı Kerim 25. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 25. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 25. Cüz mukabelesi dinle
25. cüzün 20. sayfası (500. sayfa)

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