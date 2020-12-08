Kuranı Kerim 24. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 24. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 24. Cüz mukabelesi dinle

Kur'an-ı Kerim'de toplamda 30 cüz vardır. Her cüzde 20 sayfa bulunmaktadır. Fakat 30. cüzde 24 sayfa bulunmaktadır. Peki 24. cüz okunuşu nasıldır? Kuran-ı Kerim yirmi dördüncü cüz okunuşu ve meali nedir? 24. cüz oku ve dinle! 24. cüz okunuşu, Türkçe meali, Arapça yazılışı ve tefsiri nedir?

Arapça hızlı şekilde okuyamıyorum diyorsanız merak etmeyin. Diyanet'in cüz mukabelesine katılarak sesli bir şekilde Kuran-ı Kerim cüzlerini takip edebilirsiniz, mukabeleye katılabilir ve sesli dinleyebilirsiniz. Peki 24. cüz kaç sayfadır? 24. cüz okunuşu ve yazılışı nasıldır? Kur'an-ı Kerim'in 24. cüzü nasıl okunur? Tefsiri ve meali nedir?

1 CÜZ KAÇ SAYFADIR?

Cüz, Arapça'da "parça, bölüm" anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 1 cüz 20 sayfadan oluşmaktadır. Toplamda 30 cüz bulunmaktadır. 30 cüzden ilk 29 tanesi toplamda 20 sayfadır. Son cüz ise 24 sayfadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim toplamda 604 sayfadır. Fakat bazı Kuran-ı Kerim'ler basım farklılığından dolayı 603 sayfa da olabilmektedir. Yani 1-2 sayfa oynama olabilir. Bunun sebebi ise tamamen yayınevi basım farklılığındandır.

KUR'AN-I KERİM'DE 24. CÜZ KAÇ SAYFA SÜRMEKTEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de 24. cüz 20 sayfadır. Yalnızca 30. cüz hariç diğer hepsi 20 sayfa sürmektedir.

KUR'AN-I KERİM'DE 24. CÜZ HANGİ SAYFALAR ARASINDA YER ALMAKTADIR?

24. cüz 461-480 sayfaları arasındadır. Yani cüzün başlangıcı 461. sayfa ile başlar. 480. sayfanın sonunda yirmi dördüncü cüz biter. 481. sayfa ise bir sonraki cüzün ilk sayfasıdır.

Yirmi dördüncü cüzün ilk sayfası : 461. sayfa

Yirmi dördüncü cüzün son sayfası : 480. sayfa

24. CÜZDE HANGİ SURELER YER ALIYOR?

Kur'an-ı Kerim'in 24. cüzünde Zümer Suresi, Mü'min Suresi ve Fussilet Suresi yer almaktadır.

461-466 sayfaları arası : Zümer Suresi

466-475 sayfaları arası : Mü'min Suresi

476-480 sayfaları arası : Fussilet Suresi

CÜZ BAŞLANGICINI NASIL ANLARIZ?

Her cüz başında sol tarafta Hizb işareti bulunur. İçerisinde Arapça cüz yazar. Mesela 5. cüz ise Arapça rakamlarla 5 yazar. 11. cüz başlangıcı ise Arapça sayılarla 11 yazar. Bu şekilde her 20 sayfada bir cüz Hizb işaretine bakarak da cüz başlangıcını tespit edebilirsiniz.

24. CÜZ MUKABELE DİNLE!

24. cüzü sesli bir şekilde Mukabelesini Diyanet'in resmi hesaplarından dinleyebilirsiniz.

KURANI KERİM 24. CÜZ MUKABELE SESLİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

KURAN-I KERİM 24. CÜZ ARAPÇA OKUNUŞU

24. cüzün 1. sayfası (461. sayfa)

24. cüzün 2. sayfası (462. sayfa)

24. cüzün 3. sayfası (463. sayfa)

24. cüzün 4. sayfası (464. sayfa)

24. cüzün 5. sayfası (465. sayfa)

24. cüzün 6. sayfası (466. sayfa)

24. cüzün 7. sayfası (467. sayfa)

24. cüzün 8. sayfası (468. sayfa)

24. cüzün 9. sayfası (469. sayfa)

24. cüzün 10. sayfası (470. sayfa)

24. cüzün 11. sayfası (471. sayfa)

24. cüzün 12. sayfası (472. sayfa)

24. cüzün 13. sayfası (473. sayfa)

24. cüzün 14. sayfası (474. sayfa)

24. cüzün 15. sayfası (475. sayfa)

24. cüzün 16. sayfası (476. sayfa)

24. cüzün 17. sayfası (477. sayfa)

24. cüzün 18. sayfası (478. sayfa)

24. cüzün 19. sayfası (479. sayfa) NOT: Fussilet Suresi 37. ayeti secde ayetidir.

24. cüzün 20. sayfası (480. sayfa)

KURANI KERİM 24. CÜZ MEALİNİ VE TEFSİRİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ...