Kurabiye tarifi Nefis kurabiye tarifi

28.09.2019 12:31

Kurabiye tarifi seçenekleri mercek altına alındığında kurabiye tarifi tatlı, browni kurabiye tarifleri, kurabiye tarifi kolay,kurabiye tarifi tuzlu elmalı kurabiye tarifi, mantar kurabiye tarifi, un kurabiye tarifi, ün kurabiye tarifi ve kurabiye tarifi resimli gibi alternatifler öne çıkıyor. Zevkinize göre kurabiye tarifi seçimi yaparak mutfağınızda harikalar yaratabilirsiniz.

KURABİYE TARİFİ TÜRLERİ

Kurabiye tarifi türleri ile istediğiniz türde, şekilde ve lezzette kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. İşte en güzel kurabiye tarifi alternatifleri…

BADEMLİ KURABİYE TARİFİ

Bademli kurabiye için gerekli malzemeler: Yarım çay kaşığı tuz, yarım limonun kabuğunun rendesi, yarım tatlı kaşığı kabartma tozu, 2 Su bardağı + 2 yemek kaşığı un, 220 gram tereyağ (oda sıcaklığında yumuşamış), 1/2 + 1/4 Su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı süt

Üzeri için; 1 Yumurta, 2 Yemek kaşığı toz şeker, yarım su bardağı file badem

Bademli kurabiye hazırlanışı:

Büyük boy bir çırpma kabında tereyağını şeker, süt, tuz ve limon rendesi ile birlikte 2 dakika kadar hızlı devirde kabarıp birbirleriyle güzelce bütünleşene kadar çırpın. Un ve kabartma tozunu da ekleyin ve hamur haline gelince bir streç filme hamuru döküp güzelce sarıp buzdolabında 1 saat soğumaya bırakın. Fırınınızı 160°C ye ayarlayın ve ısıtmaya başlayın. İki adet fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve kenarda bekletin.

Önce tezgahınızı, merdanenizi ve ellerinizi güzelce unlayın ve hamuru tezgaha koyup açmaya başlayın. Arada bir unlamayı ihmal etmeyin. Yaklaşık 3mm kalınlığında bir hamur elde edince önce yuvarlak bir aparatla, sonra ondan çok daha küçük boy bir kurabiye aparatıyla hamurdan kesin. Tüm kestiklerinizi tepsilerinize yerleştirin. Üzerlerine fırça yardımıyla yumurta sürün, file badem ve toz şeker serpiştirin ve fırına verin. Fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirdikten sonra çıkartabilirsiniz (Gözlemlemeniz tavsiyedir, çabuk yanabilir). Soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

YULAFLI DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE TARİFİ

Yulaflı damla çikolatalı kurabiye için gerekli malzemeler:

2,5 su bardağı yulaf ezmesi

2 adet yumurta

200 g Hindistan cevizi yağı

1 su bardağı badem unu

1 paket vanilya

Yarım paket kabartma tozu

1 çay bardağı damla çikolata

1 su bardağı Hindistan cevizi şekeri

Yulaflı damla çikolatalı kurabiye yapılışı: Doğrayıcı içerisine yulafı koyup toz olana kadar çekip kenara alın. Hindistan cevizi yağını ve yumurtaları doğrayıcı kasesi içinde çırpın. Üzerine Hindistan cevizi şekerini ekleyip çırpmaya devam edin. Ardından yulaf, badem unu, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip hamurunuzu oluşturun. Son olarak damla çikolataları da ekleyip karıştırın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Hazırladığınız kurabiye hamurundan kaşık yardımıyla parçalar koparın, elinizle yuvarlak şekil verin ve tepsiye aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 10-15 dakika kadar pişirin.

Kurabiyelerinizi fırından çıkardıktan sonra soğuyuncaya kadar tepsiden almayın, çünkü dağılabilirler. Soğuduktan sonra başka bir kaba alın. Afiyet olsun!

ELMALI KURABİYE TARİFİ

Elmalı Kurabiye için gerekli malzemeler:

1 paket oda sıcaklığında margarin (250 gr), 1 çay bardağı sıvı yağı,1 çay bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu (10 gr), 1 paket vanilya (5 gr),1 çay bardağı pudra şekeri,4-4,5 su bardağı un.

İçi İçin: 2 adet elma, 3 yemek kaşığı toz şeker,1 tatlı kaşığı silme tarçın.

Üzeri için: Pudra şekeri.

Elmalı kurabiye içi için elmaları soyup rendeleyin ve tavaya alın. Üzerine toz şekeri ilave edip suyunu çekene kadar pişirin. Sonra tarçını ilave edip iyice karıştırın. Soğumaya bırakın. Hamuru için; bir kaba margarini ve pudra şekerini koyup iyice karıştıralım. Üzerine sıvı yağı, yoğurdu, vanilyayı ve kabartma tozunu ilave edip karıştırın. Üzerine azar azar unu ilave edip yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Hamuru 3 parçaya bölün. Tezgahı çok hafif unlayın. Hamurları merdane ile resimdeki gibi açın. Üçgen şeklinde sekiz parçaya bölün. Hamurun geniş kısmına 1 tatlı kaşığı elmalı harçtan koyun. Daha sonra rulo şeklinde saralım ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Elmalı kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180° fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Soğuyan kurabiyelerimizin üzerine pudra şekeri serpip servis yapın. Afiyet olsun.

DİYET KURABİYE TARİFİ

Diyet kurabiye için gerekli malzemeler: 3 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, 1 vanilya, 1 yumurta, 1,5 su bardağı kadar keçiboynuzu unu (aldığı kadar koyabilirsiniz)

Diyet kurabiye yapılışı: Yumurtayı güzelce çırpın ve içerisin Hindistan cevizi yağını ekleyin. Daha sonra keçiboynuzu ununu ve vanilyayı ekleyin. Tüm karışımı iyice yoğurun. Elinizle şekil verdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25 dakika pişirin. Afiyet olsun.

MUZLU KURABİYE TARİFİ

Muzlu kurabiye için gerekli malzemeler: 3 adet muz, 10 adet hurma (sıcak su da bekletilmiş), 2 yumurta, 1 su bardağo yulaf, 1 su bardağı Hindistan cevizi unu, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı süt, 1 kabartma tozu, 1 vanilya, 1 çay kaşığı tarçın, Ceviz ve kuru üzüm

Muzlu kurabiye yapılışı: Öncelikle muzu ve hurmaları rondoda çekin. Diğer yandan yumurta, sütü ve zeytinyağını çırpın. Ardından hindistan cevizi ve yulaf ununu ekleyin. Kabartma tozunu ve vanilyayı da ekleyip karıştırın. İçerisine hurmalı karışımı da ekleyin. Son olarak ceviz, üzüm ve tarçını ekleyin. Şekil verip, 270 derece fırında 20-25 dakika üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

TUZLU KURABİYE TARİFİ

Tuzlu kurabiye tarifi: 250 gram yumuşak margarin, 1 çay bardağı sıvıyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, 1 çay bardağı sirke, 3 yemek kaşığı toz şeker, un

Üzeri İçin: Yumurta sarısı ve susam

Tuzlu kurabiye yapılışı:

Tüm malzemelerle hamuru yapıp, biraz kalınca açın. Daha sonra kurabiye kalıplarıyla şekiller çıkarın ve bunları yağlanmış tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serpin ve 175 °C'de pişirin. Afiyet olsun.

ÇÖREKOTLU KURABİYE TARİFİ

Çörekotlu kurabiye için malzemeler: 250 gram tereyağı ya da margarin (oda ısısında), 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım yemek kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu (10 gram), 1 adet yumurta akı (sarısı üzeri için ayrılacak), 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı çörekotu, 5 su bardağı un.

Üzeri için: Yumurta sarısı.

Çörekotlu kurabiye yapılışı: Hamuru için gerekli olan un haricindeki malzemeler, derin bir kap içerisinde karıştırılır. Üzerine azar azar un ilave edilerek güzelce yoğrulur. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilir. Yoğrulan hamur tezgah üzerine alınır ve merdane yardımı ile çok inceltmeden açılır (ne çok ince ne çok kalın). Açılan hamur, arzu edilen bir kurabiye kalıbı ile kesilerek şekillendirilir. Şekillendirilen kurabiyeler, yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizilir. Kalan hamur, tekrar toplanıp açılır ve kesilerek şekillendirilir. Kurabiyelerin üzerine fırça yardımı ile yumurta sarısı sürülür ve daha sonra üzerilerine çatal ile çizik atılır. Hazırlanan çörekotlu kurabiye, önceden ısıtılmış 180° fırında pişirilir. Pişirilen kurabiyeler fırından alınır ve soğuduktan sonra servise sunulur.

SUSAMLI KURABİYE TARİFİ

Susamlı kurabiye için gerekli malzemeler: 2,5 - 3 su bardağı un, 1 poşet, kabartma tozu, 1 poşet vanilin, 1,5 çay bardağı toz şeker, 100 gram yumuşak margarin, 0,5 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta sarısı,

Üzeri için: 1 yumurta akı,1 çay bardağı susam

Susamlı kurabiye hazırlanışı: Un ve hamur kabartma tozunu karıştırıp derin bir kaba eleyin. Üzerine şekerli vanilin, toz şeker, margarin, sıvı yağ ve yumurta sarısını ilave edip yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp tezgah üzerinde elinizle rulo şeklinde uzatın, daha sonra iki ucunu birleştirerek halka şekli verin. Halkaları önce yumurta akına batırın, daha sonra susama bulayın. Fırın tepsisine sıralayın ve pişirin. Afiyet olsun.

İdeal pişirme süre 15-20 dakika.

ISLAK KURABİYE TARİFİ

Islak kurabiye için gerekli malzemeler: 1 adet yumurta,1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı şeker, 125 gr. Margarin, 4 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 3 su bardağı un

Şerbeti için: 2 çay bardağı su, 2 çay bardağı şeker

Islak kurabiye yapılışı:Önce su ile şekeri kaynatıp soğumaya bırakın. 1 adet yumurtayı mikser ile çırpın. Yağı ve şekeri ilave edip 5 dk. tekrar çırpın. Kalan malzemelerin tamamını ekleyip yoğurun. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Hamurdan küçük parçalar kopararak yuvarlayıp, yağlanmış tepsiye dizelim ve fırında pişirin. Üzerleri çatlamaya başlayınca kürdan ile pişip pişmediğine bakıp fırını kapatın. Sıcak kurabiyeleri, önceden hazırlayıp soğuttuğunuz şerbetin içine bırakıp 2-3 sn. sonra tekrar servis tabağına alın. Afiyet olsun.

KAKAOLU CEVİZLİ YULAFLI KURABİYE TARİFİ

Kakaolu cevizli yulaflı kurabiye için gerekli malzemeler:

1 su bardağı yulaf ezmesi, 2 elma rendesi, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı bal, göz kararı ceviz

Kakaolu cevizli yulaflı kurabiye yapılışı: Bir kabın içerisine elma, bal ve tarçını ekleyip karıştırın. Üzerine yulaf ezmesi ve cevizi ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra toplar yapıp buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin. Pişmeyen kurabiyeniz hazır! Afiyet olsun.

FINDIKLI KIRINTI KURABİYE TARİFİ

Fındıklı kırıntı kurabiye için gerekli malzemeler:

Kurabiye hamuru için; 125 gram tereyağı, 1 adet yumurta akı (sarısı üzerine ayrılacak), 1 paket vanilya (5 gram), yarım paket kabartma tozu, 1 çimdik tuz, 1 çay bardağı nişasta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay kaşığı tarçın, aldığı kadar un.

Kırıntı hamuru için; 70 gram tereyağı, 1 çay bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 buçuk çay bardağı un.

İçi için: 1 küçük kase iri çekilmiş fındık.

Fındıklı kırıntı kurabiye için yapılışı: Fındıklı kırıntı kurabiye hamuru için gerekli olan oda ısısında yumuşamış tereyağı, yumurta akı, sıvı yağ ve pudra şekeri, derin bir kap içerisinde karıştırılır. Üzerine un haricinde kalan malzemelerin tamamı ilave edilerek elle karıştırılır. Son olarak azar azar un ilave edilerek güzelce yoğrulur ve ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilir. Kırıntı için gerekli olan malzemeler, derin bir kap içerisine alınır. Parmak uçları ile karıştırarak ekmek kırıntısı haline getirilir. Hamur yoğurur gibi yoğurmayın, parmak uçları ile ufalayarak harmanlayın (çok yoğurursanız, tereyağı unu ve şekeri emerek hamur haline gelir). Bu işlemi mikserin yüksek devrinde ve hızlı bir şekilde karıştırarak ta yapabilirsiniz. Yoğrulan kurabiye hamuru, 3 eşit parçaya ayrılır. Her bir parça, iki yağlı kağıt arasında, yarım cm. kalınlığında uzun dikdörtgen olacak şekilde açılır. Açılan hamurun üzerine kırıntı ile fındık serpiştirilir ve rulo şeklinde sarılır. Üç hamurda aynı işlemlerden geçirilip, şekillendirilir ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirilir. Hamuru tepsiye yağlı kağıt yardımı ile aktarabilirsiniz, hassas bir hamur olduğu için, hemen parçalanabilir. Ruloların üzerine fırça yardımı ile yumurta sarısı sürülüp, kırıntı serpiştirilir. Son olarak, rulolar keskin bir bıçak yardımı ile kesilir. Hazırlanan fındıklı kırıntı kurabiye, önceden ısıtılmış 180° fırında, üzerileri hafif kızarıncaya kadar pişirilir. Pişirilen kurabiyeler fırından alınır ve iyice soğuduktan sonra servise sunulur.

LİMONLU KURABİYE TARİFİ

Limonlu Şekerli Kurabiye Tarifi Malzemeler: 1 çay bardağından 2 parmak eksik toz şeker, 100 gram yumuşak tereyağı, 1 limon kabuğu rendesi, 1 yumurta, 1 çimdik tuz, 2 su bardağı silme un, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, çay bardağı ile 1 parmak kalınlığında limon suyu (30 milim 3 çorba kaşığı eder)

Limonlu Şekerli Kurabiye Tarifi Yapılışı:

Toz şeker oda sıcaklığındaki yumuşak tereyağı, limon kabuğu rendesi, 1 yumurta ve 1 çimdik tuz krem kıvamına gelinceye kadar karıştırılır. Limon suyu, un ve kabartma tozu eklenerek yumuşak bir hamur yapılır. Hamur bir folyoya geçirilerek buzdolabında 2 saat dinlendirilir. Ceviz büyüklüğünde toplar yapılır. 30 dakika tekrar buzdolabında kaldırılır. Buzdolabından alınan hamur oyalanmadan hızlı bir şekilde önce toz şekere sonra pudra şekerine bulanır. 2-3 cm mesafe kalacak şekilde yağlı kağıt serili tepsiye dizilir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirilir. Soğuyunca ve iyi dinlenince servis edilir. Limonlu şekerli kurabiye tarifi hazır.