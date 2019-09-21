Kur'an-ı en güzel okuyan kadın din görevlisi İstanbul'dan

21.09.2019 16:01

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Kadınlar Türkiye Finali Manisa'da yapıldı. Yapılan yarışma sonunda Türkiye birincisi İstanbul bölgesinden İstanbul Sancaktepe'den Kur'an Kursu Öğreticisi Fatma Gök olurken, ikinci Ordu Bölgesinden Samsun Bafra Kur'an Kursu Öğreticisi Ayşe Şengül, üçüncü ise Isparta bölgesinden İzmir Konak'tan Kur'an Kursu Öğreticisi Elif Genç oldu.



Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca tarafından 2019 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında bölge birincilerinin katıldığı 11. Türkiye Kadın Din Görevlileri Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Final Yarışması Manisa'da gerçekleştirildi.



Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonunda gerçekleştirilen 11. Türkiye Kadın Din Görevlileri Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Final Yarışmasına, Diyarbakır bölgesinden Şanlıurfa Halfeti Kur'an Kursu Öğreticisi Seda Küçük, Ordu Bölgesinden Samsun Bafra Kur'an Kursu Öğreticisi Ayşe Şengül, Osmaniye bölgesinden Mersin Yenişehir'den Kur'an Kursu Öğreticisi Ayşe Özdemir, Niğde bölgesinden Kayseri Melikgazi'den Kur'an Kursu Öğreticisi Semra Ilkım Kaya, Kırklareli bölgesinden Bursa Yıldırım'dan Kur'an Kursu Öğreticisi Nezaket Söylev, Isparta bölgesinden İzmir Konak'tan Kur'an Kursu Öğreticisi Elif Genç, Kırıkkale bölgesinden Zonguldak Kozlu'dan Kur'an Kursu Öğreticisi Saliha Şahin, İstanbul bölgesinden İstanbul Sancaktepe'den Kur'an Kursu Öğreticisi Fatma Gök katılırken, Van bölgesinden Van Muradiye'den Kur'an Kursu Öğreticisi Kübra Aydoğdu yarışmaya katılmadı.



Programın açılış konuşmasını yapan Manisa İl Müftü Vekili Ramazan Arba şehzadeler şehri olan Manisa'da böylesine anlamlı bir yarışmaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ise yaptığı konuşmada yarışma hakkında bilgi verdi. Şahin, "Hem Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu faaliyetlerinde hem de bu maksatla yapılan programlardaki asıl amaç milletimizin, müminlerin gönüllerine Kur'an-ın nefesini üflemek ve Kur'an-ın o lafızla sesin bütünleştiği o güzelliklerle gönüllerimizi inşaa etmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız 2004 yılından bu yana bu yarışmaları düzenlemektedir. Kadınlar kategorisinde 11'incisini gerçekleştiriyoruz. Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle ki ekim ayının ilk günü açılışı Ankara'da yapılacak ve bugün dereceye giren kardeşlerimizin hediyeleri kendilerine takdim edilecek" dedi.



"Kur'an, edebiyat değil, hayattır"



Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Kur'an-ı Kerim'i güzel okumanın yanı sıra birey ve topluma yönelik mesajlarının, dünya ve ahirete bakan yönünü bizzat yaşayarak, hayatımızda taşıyabildiğimiz ölçüde yansıtmalıyız. Müminler sosyal hayatlarını Kur'an-ın ebedi ve evrensel düsturlarına göre tanzim ettikleri zaman tarihin daima öznesi olmuşlardır. Hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız ki Kur'an, edebiyat değil, hayattır. Sadece bir düşünce tarzı değil aynı zamanda bir yaşam tarzı olduğunun bilinciyle hareket etmeliyiz. Kur'an-ın en güzel tefsiri Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (SAV) Efendimizin hayatıdır. O, İslam'ın ne şekilde yaşanacağını Müslümanlara öğreten en güzel örnektir."



Manisa Valisi Ahmet Deniz'in İstanbul'da olması sebebiyle programa katılamadığını kaydeden Manisa Vali Vekili Ahmet Yılmaz, "Bunun adı bir yarışma ama benim kanaatim gerçekte bu bir yarışma değil, diğer yarışmalardan çok önemli bir farkı var. Bu yarışmanın bence kaybedeni olmaz. Kazananı bütün finalistlerdir diye düşünüyorum. Bu vesileyle finalistlerimizi Manisa'da ağırlamaktan onları aramızda görmekten son derece mutluluk ve keyif aldığımı ifade etmek istiyorum" dedi.



Başkanlığını Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Halil Tenger'in yaptığı jüride şu isimler yer aldı:



Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeleri Ali Sarıkaya ve İbrahim Noğman, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Esra Yılmaz ve Manisa İl Müftü Yardımcısı Sevinç Tepekaya.



Yapılan yarışma sonunda Türkiye birincisi İstanbul bölgesinden İstanbul Sancaktepe'den Kur'an Kursu Öğreticisi Fatma Gök olurken, ikinci Ordu Bölgesinden Samsun Bafra Kur'an Kursu Öğreticisi Ayşe Şengül, üçüncü ise Isparta bölgesinden İzmir Konak'tan Kur'an Kursu Öğreticisi Elif Genç oldu. Yarışma sonunda dereceye girenlere Manisa İl Müftülüğü tarafından hediye takdiminde bulunulurken ödül töreninin ekim ayı başında Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara'da gerçekleştirileceği açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA