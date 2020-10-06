Kum fırtınası nedir? Kum fırtınası nasıl oluşur? Kum fırtınası nerede görülür? Kum fırtınası ve toz fırtınası farkı nedir?

Ülkemizde pek gerçekleşmeyen bir doğa olayı olan kum fırtınası, meteorolojik olaylardan biridir. Ankara'da gerçekleştikten sonra Türkiye'de daha fazla gündem olan kum fırtınası nedir? Kum fırtınası nasıl oluşur? Kum fırtınası nerede görülür? Kum fırtınası ve toz fırtınası farkı nedir?

Ülkemizde fazla görülmeyen meteorolojik olaylardan birisi de kum fırtınası olayıdır. Ankara'da gerçekleşen kum fırtınasının ardından olayın nasıl gerçekleştiği merak konusu oldu. Peki kum fırtınası nedir, nasıl oluşur? Kum fırtınası nerede görülür? Kum fırtınası ve toz fırtınası farkı nedir?

KUM FIRTINASI NEDİR? KUM FIRTINASI NASIL OLUŞUR?

Kum fırtınası veya toz fırtınası, kurak ve yarı kurak bölgelerde yaygın olarak görülen meteorolojik bir doğa olayıdır. Kum fırtınası, boranın cephesinde gevşek kum ve tozun uçması sonucu ortaya çıkar. Parçacıklar, uçurulma ve durdurulma ile başka bir yere taşınır ve bir bölgede toprak erozyonuna neden olur. Taşınan parçacıklar ayrıca depozisyona da neden olur.

DEPOZİSYON NEDİR?

Depozisyon, gaz halindeki bir maddenin sıvı hale geçmeden direk katı hale geçmesine verilen tanımdır. Kum fırtınasında bu durum birikmedir.

Ankara kum fırtınası

KUM FIRTINASI NEREDE OLUR?

Sahra Çölü ve Arap Yarımadası çevresindeki kurak topraklar, İran, Pakistan ve Hindistan'dan gelip Umman Denizi'nde biriktirilen bazı katkılar ile birlikte, havadan inen kum ve toz başlıca kaynaktır. Çin'deki fırtınalar ise Büyük Okyanus'a tozları yerleştirir.

Sahra Çölü ve Arap Yarımadasının dışında ABD ile Kanada'da Rocky Dağları'nın doğusu boyunca uzanan Büyük Düzlüklerde, Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden Moğolistan Cumhuriyeti'ne uzanan Gobi Çölünde ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Taklamakan Çölü'nde meydana gelen kum fırtınası bilinir.

KUM FIRTINASI VE TOZ FIRTINASI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Kum fırtınası terimi çoğunlukla çöldeki kum fırtınası bağlamında kullanılır ve özellikle Sahra'da görünürlüğü düşüren ince parçacıkların yanı sıra, önemli bir miktarda daha büyük kum parçacıklarının yüzeye yakın yerlerde uçurulduğunda kullanılır.

Toz fırtınası terimi ise daha ince parçacıkların uzun mesafelerde uçurulduğunda ve özellikle kentsel alanları etkilediğinde kullanılır.