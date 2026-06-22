Batı Karadeniz'in en kapsamlı halk oyunları şöleni gerçekleştirildi

Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ve Batı Karadeniz'in en kapsamlı halk oyunları organizasyonlarından biri olarak kabul edilen "Bir Sevdadır Anadolu-3 Halk Oyunları Şöleni", Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Şölene, Zonguldak Vali Yardımcısı Halis Hacıismailoğlu başta olmak üzere il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, sanatseverler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programın açılış konuşmasını Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun gerçekleştirdi. Dursun konuşmasında, halk oyunlarının yalnızca ritim ve figürlerden ibaret olmadığını; bir milletin hafızasını, kültürünü, yaşam biçimini ve ortak ruhunu taşıyan en önemli değerlerden biri olduğunu ifade etti.

Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel birikiminin halk oyunları aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinen Dursun, Kültür ve Turizm Bakanlığının somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yaşatılması hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaların büyük önem taşıdığını belirtti.

Yaklaşık sekiz aylık yoğun bir hazırlık sürecinin ardından sahneye çıkan ekiplerin büyük emek ve özveriyle hazırlandığını vurgulayan Dursun, farklı yaş ve meslek gruplarından oluşan gönüllülerin ortak bir kültür sevdası etrafında buluşarak güçlü bir dayanışma örneği sergilediğini ifade etti.

Program kapsamında; Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi (Antrenör İskender Güngör) Ardahan, Artvin ve Adıyaman yörelerini,, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi (Antrenör Cengizhan Soysal) Diyarbakır, Elazığ ve Silifke yörelerini, Kilimli Halk Eğitim Merkezi Yetişkin Ege Potpori Halk Oyunları Ekibi (Antrenör Nur Sarı), Yayla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Zeybek Ekibi (Antrenör Nazan Özkan), Çaycuma Halk Oyunları Topluluğu Karadeniz Kız Ekibi (Antrenör Nilgün Çelik), HASAD Halk Oyunları Sergileme Araştırma Spor Kulübü Derneği (Antrenör Nermin Yıldırım) Zonguldak yöresi oyunlarını Başarıyla sahneleyerek izleyicilerden büyük alkış aldı.

Anadolu'nun farklı bölgelerine ait kültürel değerlerin aynı sahnede buluştuğu gecede, halk oyunlarının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren yönü bir kez daha gözler önüne serildi. Renkli kostümler, yöresel ezgiler ve başarılı performanslar izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Konuşmasında organizasyona katkı sunan kişi ve kurumlara da teşekkür eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun; Alagözler Şirketler Grubu Başkanı Sayın Kadir Alagöz'e, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, gönüllü olarak antrenörlük görevini sürdüren İskender Güngör ve Cengizhan Soysal'a, programın teknik ekibinde görev alan çalışma arkadaşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program sonunda halk oyunlarının yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunan antrenörler ile ekip temsilcilerine plaketleri takdim edilirken, organizasyona destek veren kurum ve kişilere de teşekkür plaketleri sunuldu. Büyük ilgi gören "Bir Sevdadır Anadolu-3 Halk Oyunları Şöleni", Anadolu'nun kültürel zenginliğini ve ortak değerlerini aynı sahnede buluşturarak Zonguldak'ta kültür ve sanat dolu unutulmaz bir geceye imza attı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı