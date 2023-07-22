YTB Himayesinde Bağ-lar Dergisi Üsküp'te Tanıtıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) himayesinde yayımlanan Edebiyat, Düşünce ve Kültür Dergisi Bağ-lar'ın, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te tanıtımı yapıldı. Programa, YTB Başkanı Abdullah Eren, Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök ve diğer davetliler katıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) himayesinde yayımlanan Edebiyat, Düşünce ve Kültür Dergisi Bağ-lar'ın, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te tanıtımı yapıldı.

Eski Üsküp Çarşısı'ndaki Kurşunlu Han'da düzenlenen programa, YTB Başkanı Abdullah Eren ile beraberindeki heyet, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas, Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı.

Davetliler program öncesinde Sultan İkinci Abdülhamit Han'ın Yıldız Albümleri'nden "Balkanlar" konulu fotoğraf sergisini gezdi. Ardından konuklara Üsküplü sanatçı Cengiz İbrahim kanun dinletisi sundu, derginin tanıtım videosu gösterildi.

YTB Başkanı Eren, burada yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti'nin Balkanlar ile olan ilişkisine değindi.

Türkiye'nin dış politikasında 2000'li yılların başında paradigma değişikliğine gidildiğine işaret eden Eren, Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerinde daha gerçekçi ve somut adımların atıldığını söyledi.

Eren, özellikle son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Balkanlar'a matuf ilişkilerde büyük gelişmeler katedildiğini belirterek, "Bölge ülkeleriyle siyasi, iktisadi, kültürel her alanda ilişkilerimiz yüksek bir seviyeye taşındı." dedi.

YTB, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'den gelen tüm sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye ile Balkanlar'ın özlemini ve hasretini dindirmek için çok çalıştığına dikkati çeken Eren, "Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye'nin dış politikasıyla, Balkanlar siyasetiyle Balkanlar'ın istikrarı ve huzuru için en temel ihtiyaçlardan biri olan güveni ve huzur temin edici bir ülke olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Eren, her yıl Türkiye Burslarıyla bölgeden 100'lerce öğrenciyi Türkiye'ye misafir ettiklerini aktararak, Balkan Gençlik Okuluyla 8 ülkede 1500 öğrenciye eğitim faaliyetleri düzenlediklerini hatırlattı.

Bağ-lar Dergisi'ne de değinen Eren, 4. sayısını çıkartmak üzere oldukları dergide, Arnavut, Boşnak, Makedon gençlerin Türkçe yazılar yazdığını söyledi.

Geçen günlerde İskeçe'den Gümülcine'ye, Kırcaali'den Prizren'e kadar 8-9 yazar buluşmaları gerçekleştiklerini belirten Eren, Bağ-lar Dergisi'nin de böylece tanıtıldığını kaydetti.

"Bu coğrafyanın insanı için 'ev' kelimesinin hüzünlü çağrışımları da var"

Büyükelçi Sekizkök de Balkanlar'ın asırlar boyunca Türk kültür ve sanatıyla, Türkçe, Türk gelenekleriyle bezendiğini vurguladı.

Üsküp'ten Selanik'e, Saraybosna'dan Prizren'e, Filibe'den Manastır'a Rumeli şehirlerinin, "Türk kültürünü besleyen ve yaşatan pınar" olduğuna dikkati çeken Sekizkök, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tanıtımı yapılan Bağ-lar Dergisi'nin 3. sayısında Balkanlar'ın dört bir yanındaki genç yazarlarımız 'ev' temasını işliyor. Bu coğrafyanın insanı için 'ev' kelimesinin hüzünlü çağrışımları da vardır, zira 20. asrın başından itibaren önce Rumeli'deki Türkler, sonraları Boşnak ve Arnavutlar da mecburi göçlerle evlerinden ve yurtlarından ayrılarak Türkiye'ye yerleşmişlerdir."

Bölgede kalanların ise büyük zorluklara göğüs gererek kimliğini, kültürünü ve dilini yaşattığını belirten Sekizkök, Türkiye ile bağların güçlü şekilde devam etmesini sağladıklarını anlattı.

Sekizkök, anayasal bir hak olan Türkçe ana dilde eğitimin, Kuzey Makedonya'da en geniş şekilde uygulanmasını önemsediklerinin altını çizerek, "Maalesef Türkçe eğitim hakkından halen istifade edemeyen bazı bölgeler bulunmaktadır. Buralarda Türkçe sınıfların açılmasına yönelik taleplerin karşılanmasını bekliyoruz." dedi.

Kuzey Makedonya'da 1944'te çıkarılmaya başlanan ilk Türkçe gazete Birlik'e değinen Sekizkök, Birlik gazetesinin Yücelciler'in Türk alfabesiyle okuma kitaplarını basmasını ve Üsküp Radyosunda ilk Türkçe yayının yapılmasına kadar birçok yayıncılık faaliyetine öncülük ettiğini anımsattı.

Sekizkök, Bağ-lar Dergisi'nin Balkanlar'da yeni yazarların yetişmesini, eski kuşak ve genç nesil edebiyatçıların buluşmasını, Türk kültürünün ve Türkçe'nin yaşatılmasını destekleyen güzel bir ortam oluşturduğunu belirterek, bu ortamı sağlayanlara teşekkürlerini iletti.

Bağ-lar Dergisi'nin yayın kurulu üyelerinden ve yazarlarından Üsküplü Berru Emin, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bölge ülkelerinden farklı yazarların katılımıyla "Balkanlar'daki Türk Edebiyatı" konulu panel de düzenlendi.