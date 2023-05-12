Yerleşimi İlk Çağ'a dayanan Diyarbakır'ın saklı cenneti kanyonu ihtişamını koruyor

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kanyonda yaptığı Taşköprü, Atatürk'ün 1. Dünya Savaşı'nda kullandığı yol varlığını koruyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri arasında bulunan, Sultan 2. Abdülhamid döneminde yapılan Taşköprü ve çevresindeki kaya mağaralarda İlk Çağ'a ait izlerin olduğu yerleşim yeri, yüksekliği 200 metreye ulaşan boğazı, berrak suyu ve kendisine has doğal güzellikleriyle ihtişamını koruyor.

Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri arasında bulunan ve halka arasında "Gorderni" olarak isimlendirilen Taşköprü ve kanyonu, doğal güzelliğiyle mest ediyor. Yerin yerleşimi çevrede bulunan kaya mağaralar ve izlerle İlk Çağ'a dayanıyor.

Sultan 2. Abdülhamid döneminde yapılan Taşköprü ise, Osmanlı mimarisi özelliğini taşıyarak günümüze kadar kanyonda vatandaşların ulaşımını sağlıyor. Köprü, yol ve güzergah, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1. Dünya Savaşı'nda kullandığı ve Hazro ilçesinde konaklandığı yer olarak da tarihi belgelerde yerini alıyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Dicle Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız; yer, Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki taş kanyon olduğunu söyledi.

" Diyarbakır'a devam eden önemli bir kervan yolu güzergahıdır"

Yerin Kulp ilçesine bağlı olduğunu, ancak, Kulp, Hazro ve Silvan ilçesi üçgeninde yer aldığını belirten Prof. Dr. Yıldız, "Buradaki kaya yerleşmelerine baktığımız zaman ilk çağlardan beri bir yerleşme olduğu, kaya sığınaklarında milattan önce 10 bin, 11 binlerden günümüze 12,13 bin yıllardan önce yerleşim olduğunu görüyoruz. Köy, eski ismini "gordern" dediğimiz ölülerini küplere koyan köy anlamına geliyor. İsmini oradan alıyor. Bu aynı zaman Muş, Kulp, Hazro üzerinde Diyarbakır'a devam eden önemli bir kervan yolu güzergahıdır. Burada yer alan köprü, Sultan 2. Abdülhamid Han döneminde inşa edilen bir köprüdür. İki gözlü bir köprüdür, Osmanlı dönemi özeliklerini gösteriyor" dedi.

"Bu yola aynı zamanda 'Atatürk yolu' deniliyor"

Bu yola aynı zamanda Atatürk yolu denildiğini dile getiren Prof. Dr. Yıldız, "Bu yolun en önemli özelliklerinden bir de budur. Mustafa Kemal Atatürk, 1. Dünya savaşı esnasında Rus saldırılarını Muş cephesinde durdurmak için cepheye giderken bu yolu kullanıp, bir gece Hazro'da kalıyor. Devamında bu yolu kullanıp Kulp-Muş sınırına gidip 1. Dünya savaşına katılıyor. Ondan dolayı bu yola Atatürk yolu deniliyor. Gorderni kanyonu, doğasıyla, suyuyla çok güzel bir kanyon. Hafta sonları Diyarbakırlıların piknik yaptığı bir yer. Sarum Çayı'da Lice'nin karlı dağlarında doğan bir sudur. Lice, Kulp, kısmen Silvan sınırlarını aşarak Batman Çayı'na oradan da Dicle Nehri'ne karışıyor" diye konuştu.

Bu yıl özelikle kurak bir yıl beklendiğini kaydeden Yıldız, "Özelikle nisan ayında güzel yağışların olmasından dolayı hem doğa çok canlıdır, hem de sular coşkuludur. Bunun üzerine Silvan Barajı yapılıyor. Bu suyun devamında. Bu suyun Silvan Barajı'na da çok büyük katkısı olacak" şeklinde konuştu.

"Bölgede istikrar, güvenlik olunca insanlar buralara akın etmeye başladı"

Bölgede istikrar, güvenlik olunca insanlar buralara akın etmeye başladığını aktaran Yıldız, "Ne zaman beri? 2016 yılından sonra özelikle bu Taşköprü kanyonu çok yoğun ilgi görüyor. Hem piknikçiler tarafından, hem doğaseverler tarafından, hem doğa yürüyüşçüleri tarafından çok ilgi görülen bir yerdir. Bölgede böyle bir huzur ortamı olunca bu tür yerlerde çok ön plana çıkıyor" ifadelerinde bulundu.

Prof. Dr. Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"2011 yılında Diyarbakır ili ve ilçeleri Orta Çağ ve sonrasına ait mimari sanat eserlerin tespitini, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleri, Dicle Üniversitesi'nin katkılarıyla çalışma yapmıştım. O dönemde bu kanyonu ve köprüyü de çalıştık. Bunu Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki Kültür Varlıkları adlı bir makale ile bilim dünyasına tanıtım."