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Yalova Ulusal Belgesel Film Festivali Başlıyor

Yalova Ulusal Belgesel Film Festivali Başlıyor
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Yalova Valisi Hülya Kaya, Yalova'nın kültürel kimliğine katkı sunacak ve sinema dünyasında yeni bir merkez olma potansiyelini vurgulayan Yalova Ulusal Belgesel Film Festivali'nin 23-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Festivalde 68 ülkeden 770 başvuru yapıldı ve 26 finalist belirlendi.

Yalova Valisi Hülya Kaya, bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Yalova Ulusal Belgesel Film Festivali ile ilgili açıklamada bulundu.

Kaya, 23-26 Ekim tarihleri arasında 68 ülkeden, 770 başvurunun yapıldığı festivalin 3 ana kategoride jüri tarafından belirlenen 26 finalistin bulunduğunu ifade etti.

Bu yıl ilk kez düzenlenen festivalin, şehrin kültürel ve sanatsal kimliğine katkı sunmasının yanı sıra Yalova'nın Türkiye'deki sinema ve belgesel dünyasında yeni bir çekim merkezi olma potansiyelini de gözler önüne sereceğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Yalova, coğrafi konumu itibarıyla Türkiye'nin en gözde şehirlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. İstanbul'a yakınlığı, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve huzur veren atmosferiyle Yalova, sadece bir yaşam merkezi değil, aynı zamanda sanatın, kültürün ve yaratıcılığın buluştuğu yeni bir merkez haline gelecektir. Düzenlediğimiz bu festival, Yalova'nın sanatsal etkinliklerdeki rolünü genişletmekte ve onu kültürel çeşitliliğin merkezi haline getirecektir. Özellikle İstanbul gibi bir metropole yakın bir konumda bulunmamız, şehrimizi sinema dünyasında yeni ve ilgi çekici bir merkez haline getirme noktasında önemli avantajlar sağlanacaktır. Bu festival, şehrimizin sanata olan bağlılığını pekiştirirken, aynı zamanda turizm ve kültürel miras açısından da Yalova'ya önemli kazanımlar sunacaktır."

Festivalin sadece sanatsal değil, aynı zamanda ekonomik anlamda da şehre büyük katkılar sağlayacağına inandıklarını aktaran Kaya, festivale paralel olarak düzenlenecek atölye çalışmaları, paneller ve söyleşiler, amatör sinemacılar ve sanatseverler için önemli bir öğrenme ve gelişim fırsatı sunacağını söyledi.

23 ekimde kortej yürüyüşü ile başlayacak festival, "O Çınar" adlı belgeselin Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu'nda gösterimi girmesiyle devam edecek.

Festivalin finalinde Manuş Baba'nın konserinin yer alacağı belirtilirken, kısa metraj, uzun metraj, Yalova kültürel mirası ve tanıtımı kategorilerinde finale kalan filmlerin, 24-25 Ekim tarihlerinde Yalova'nın ilçelerinde vatandaşa gösterime açılacağı da bildirildi.

Ayrıca Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre Merkezi'nde 26 Ekim Cumartesi günü 17.30'da gerçekleşecek festivalin gala gecesinde "Filistin" temalı bir belgeselin gösteriminin de yapılacağına yer verildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Kültür Sanat

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