Uşak'ta 101. Kurtuluş Etkinlikleri Atapark'ta Devam Ediyor

Uşak'ta kurtuluş coşkusu Funda Arar ile devam etti

UŞAK - Uşak'ta 101. kurtuluş etkinlikleri, Uşaklı Halk Ozanı Mustafa Çobanoğlu ve ünlü sanatçı Funda Arar konserleriyle Atapark'ta vatandaşlarla buluşarak devam etti.

Uşak Belediyesi ; Uşak'ın 101. kurtuluş yıl dönümünde sanatı, müziği, eğlenceyi ve tarihin izlerini Uşaklılarla buluşturdu. Etkinlikler çerçevesinde Uşaklı Halk Ozanı Mustafa Çobanoğlu ve ünlü sanatçı Funda Arar konserleriyle Atapark'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Halk Ozanı Mustafa Çobanoğlu konserinden sonra konuşan Uşak Valisi Ergün, "Bundan 101 yıl önce bu topraklarda büyük mücadeleler oldu. Bu büyük Milli Mücadeleleri içinde Uşağında yeri hiçbir zaman küçümsenemeyecek kadar büyüktür. İki yıldan fazla düşman işgalinden kalan bu güzel il, içinden çıkardığı kahramanlarıyla, bütün halkıyla top yekün direnişiyle Kuva-yi Milliyenin bir parçası olduğu ve Kurtuluş Savaşının kazanmasında da önemli faydalar gösterdi. Bu sebeple diyorum ki bu kurtuluş günümüzü ne kadar mutlu, coşkulu kutlarsak ve ne kadar eğlenirsek o bizim inan ki hakkımız. Biz tarihimizi buralara nasıl geldiğimizi bilmeliyiz ki bundan sonra özellikle ikinci yüz yılına başladığımız Türkiye'mizde hem tarihimizden hem de maziden atiye uzanan bir yol içinde geleceğimizi de aynı kararlar içinde kurmaya özen göstermeliyiz" dedi.

Vali Ergün'ün konuşmasının ardından sahneye çıkan Başkan Çakın ise "Uşak'ımızın kurtuluşunun 101. yılı, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz. Ben tekrar güzel etkinlikte bizlerle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Uşak Belediyesi olarak bütün yaz boyunca sizleri keyifli güzel bir yaz geçirtmek için pek çok güzel etkinliğe imza attık. Bundan sonrada başta gençlerimiz olmak üzere tüm hemşerilerimiz için tüm Uşaklılar için Uşağı daha yaşanabilir, keyifli ve daha güzel yapabilmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ünlü sanatçı Funda Arar konseriyle devam etti. Ünlü Sanatçıya hediyelerini taktim eden Uşak Valisi Dr. Turan Ergün ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet ünlü sanatçıya teşekkürlerini iletti. Konserde çok sayıda sevenlerinin katıldığı konserde renkli görüntüler ortaya çıktı. Konser havai fişek gösterisiyle son buldu.