Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Şanlıurfa artık dünyanın önem verdiği bir destinasyon haline gelmeye başladı

URFAKON tarafından İstanbul Millet Bahçesi'nde düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günleri başladı. Etkinlikte Haberler.com'a özel konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kentin turizm, gastronomi ve arkeoloji alanında dünya çapında önemli bir destinasyon haline geldiğini söyledi. Gülpınar, Taştepeler Projesi'nden UNESCO organizasyonlarına kadar birçok başlıkta dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfa'nın tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günleri İstanbul'da başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Haberler.com'a yaptığı açıklamada kentin son yıllarda turizmde yaşadığı büyük dönüşümü ve uluslararası projeleri anlattı.

"ŞANLIURFA ARTIK DÜNYANIN ÖNEM VERDİĞİ BİR DESTİNASYON HALİNE GELMEYE BAŞLADI"

Şanlıurfa'nın dünyada önemli bir konum haline geldiğini söyleyen Gülpınar, "Şimdi Şanlıurfa tabii bu son dönemlerde özellikle yapılan keşiflerle beraber geçmişte tabii ki o edindiği tecrübeler ve o büyük zenginliklerine çok daha yeni zenginlikler kattı. Bu da turizm açısından değerlendirdiğimizde hem dünya açısından hem Türk açısından çok büyük bir önem arz ediyor. Artık dünyanın önem verdiği bir destinasyon haline gelmeye başladı Şanlıurfa." dedi.

"KARAHANTEPE'DE BULUNAN HEYKEL 2025 YILININ EN ÖNEMLİ KEŞFİ OLARAK TESCİLLENDİ"

Projelerle ilgili konuşan Gülpınar, Taştepeler Projesi adı altında faaliyete geçen özellikle Kültür Turizm Bakanlığımızın da çok büyük destek verdiği projeler gerçekten Şanlıurfa'ya çok büyük bir sıçrama yaptırdı. Hem turizm alanında hem tanıtım açısından. Daha dün itibariyle 2025 yılının en önemli keşfi belki takip etme fırsatınız oldu. Karahantepe'de bulunan heykel 2025 yılının en önemli arkeolojik keşfi olarak tescillendi. Bununla beraber 10 tane de ilave önemli keşif diye yayınlandı ve onlardan bir tanesi de yine Urfa'da başka bir tepede Sayburç'ta bulunan bir heykel. Tabii bu iki tane çok önemli eserin dünyada arkeoloji tarihine arkeologların önem verdiği bir buluş olarak kayda geçirilmesi Urfa için muazzam bir şans, muazzam bir fırsat olarak biz değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"UNESCO DÜNYA MÜZİK ŞEHİRLERİ TOPLANTISINI ŞANLIURFA'DA YAPMAYA HAK KAZANDIK"

"UNESCO Dünya Müzik Şehri unvanına sahibiz biliyorsunuz. Türkiye'de iki şehir var. Biri Kırşehir, biri Şanlıurfa. 2026 Dünya Müzik Şehirleri toplantısını UNESCO adı altında biz Urfa'da düzenleyebilir miyiz diye aday olduk ve başka şehirlerle yarışarak bu organizasyonu yapmaya hak kazandık." dedi.

"2029 YILI İÇİN ŞANLIURFA GASTRONOMİ ŞEHRİ OLARAK ADAY GÖSTERİLDİ"

Şanlıurfa'nın gastronomi şehri olarak aday gösterilmesine değinen Gülpınar, "Dünya Kültür Turizm Arkeoloji Enstitüsü'nün değerlendirmesi neticesinde 2029 yılı Şanlıurfa, gastronomi şehri olarak aday gösterildi. Bu da çok muhteşem bir şey, tabii ki muhteşem bir kazanım. Bunların hepsini üst üste eklediğinizde Urfa aslında şu anda dünyadaki en önemli turizm destinasyonlarından biri haline gelmiş gelmeye aday durumda diyelim ve en yakın zamanda da inşallah bu çok daha katlanarak gidecek.Bizde 400'ün üzerinde tescilli yemeğimiz var. Şimdi sadece bu yemekleri bir kenara bırakıp isottur, kebaptır, lahmacundur üçgenine indirgersek bunun bize hiçbir faydası olmaz. Maalesef tanıtım günleri biraz buna hizmet ediyor. Urfa'nın çok çok büyük zenginlikleri var. Bunların hepsini bir arada değerlendirebileceğimiz organizasyonlar benim için daha önemli." ifadelerini kullandı.