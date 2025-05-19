Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali Başlıyor

Zengin mutfağı, verimli topraklarında yetişen ürünleri ve yetenekli şefleriyle gastronomi dünyasında özel bir yer edinen Urla, sahip olduğu değerlerini sinemanın diliyle anlatmaya hazırlanıyor.

"Sofradan Beyaz Perdeye" temasıyla ilk kez hazırlanan Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali, 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra gastronomi atölyeleri, tadım etkinlikleri, söyleşiler ve uzman buluşmaları düzenlenecek.

Festivalin direktörü Gülper Ergün, AA muhabirine, 21 yıllık sektör deneyiminin ardından Türk gastronomisini sinema kaldıracıyla uluslararası vitrinde daha görünür kılmayı hedeflediklerini söyledi.

Dünyada birçok örneği bulunan gastronomi film festivallerinin turizm ve kültürel tanıtım aracı olduğunu belirten Ergün, "San Sebastian Film Festivali bu alanda başı çekiyor. Fransa, İtalya, Yunanistan gibi ülkeler uzun yıllardır gastronomi film festivalleri düzenliyor. Pizzalarıyla, makarnalarıyla bütün dünyayı ele geçirmiş durumdalar. Yurt dışında bizim lahmacunumuzun üzerinde 'Türk işi pizza' yazmaması gerekiyor. Biz bunu aşmak için, ucundan kıyısından bir destek verebilir miyiz diye düşündük." diye konuştu.

Yerelden beslenerek dünyaya açılmak hedefleniyor

"İyi tarım varsa iyi gastronomi vardır" ifadelerini kullanan Ergün, festivalin merkezi olarak Urla'nın seçilmesinde bereketli topraklarında yapılan tarımın ve gastronomideki yükselişinin etkili olduğunu dile getirdi.

Michelin yıldızlı restoranların bulunduğu Urla'da iyi tarım ve yaratıcı mutfak anlayışının güçlü olduğunu vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Ege Bölgesi'nin çok bereketli, verimli toprakları var. Tarımının daha çok desteklenmesi konusunda algıyı yükseltmemiz gerekiyor. Urla'da şeflerimizin yıllardır verdiği emekler bölgeye çok katkı sundu. Bölgenin tarımsal yetenekleriyle birleştiğinde hepsi çok kıymetli oluyor. Türkiye gastronomi alanında çok zengin bir ülke, yedi bölgesinde yüzlerce lezzeti var. Gastronomi alanında çok kıymetli çalışmalar yürütülüyor. Biz buna ek olarak 'Sinema ayağını nasıl güçlendirebiliriz' diye düşündük. Tematik bir festival düzenliyoruz. Odağında film ve gastronomi var. Festivalimizi bu ikisini buluşturma noktasında görüyoruz."

Urla'nın yerel değerleri, üreticileri ve şeflerinin de festivale dahil edildiğini aktaran Ergün, "Yerelden beslenmeyen hiçbir iş sürdürülebilir olmuyor. Biz bunu gözeterek sivil toplum kuruluşlarıyla dirsek temasındayız. Onların katılımlarıyla bir iş yapmanın peşindeyiz." diye konuştu.

Ergün, festivalin içeriğine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Bol bol film izleyeceğiz, çok ciddi bir arşivimiz var. Açık perde etkinliğinde, bağımsız sinemacıların filmlerine yer vereceğiz. Söyleşiler düzenlenecek. Gastronomi festivalinin olmazsa olmazı tadım etkinliklerimiz olacak. Bu tadımlarda yerelden beslenen ürünlere öncelik vereceğiz."

Festival programında öne çıkanlar

Festival programı sadece sinemaseverleri değil gastronomi meraklılarını da kendisine çekmeyi hedefliyor. Film gösterimlerinin yanı sıra şefler, üreticiler, gastronomi ve sinema öğrencileriyle atölye çalışmaları, uzman buluşmaları, tadım etkinlikleri ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında Feyza'nın Mutfağı filmi gösterilecek, şef Serkan Anavatan "Yarımada Mutfağına Modern Bakış" söyleşisine katılacak. "Digesting Sustainability" adlı belgeselin dünya prömiyeri de festivalde yapılacak.

Yönetmen ve senarist Ezel Akay, şef İsmet Gecikmiş ve Handan Kaygusuzer "Esnaf Lokantaları Hikayeleri" başlıklı oturumda yer alacak. Yönetmen ve senarist Serdar Akar, oyuncu Güven Kıraç, oyuncu Erkan Can, yönetmen Vedat Atasoy ve işletmeci Ebru Korali'nin katılımıyla "Başroldeki Mutfaklar" söyleşisi düzenlenecek. Oyuncu ve yazar Ercan Kesal, gastronomi eğitmeni Levon Bağış, Ceylan Ertörer Diaz "Yan Yollar ve Karşılaşmalar" oturumunda izleyiciyle buluşacak.

Manchester Üniversitesinden Prof. Dr. İsmail Ertürk ve şef Ahmet Güzelyağdöken'in konuk olacağı oturumda sanat, ekonomi ve beslenme kültürü tartışılacak. Ayrıca Ebru Ceylan'ın fotoğraf sergisi üç gün boyunca izlenebilecek.

Yurt dışından gelen şefler de bölgedeki yenilebilir otlar üzerine araştırmalar yapacak ve çalışmaları sonucu hazırlayacakları raporlar kamuoyuyla paylaşılacak.