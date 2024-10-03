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Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali İzmir'de Başladı

Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali İzmir'de Başladı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna-Hersek, Yunanistan ve Karadağ'dan ekiplerin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda açılış töreniyle start aldı. Festivalde halk oyunu gösterileri ve konserler düzenleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali başladı.

Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna-Hersek, Yunanistan ve Karadağ'dan ekiplerin katılımıyla gerçekleştiren festival için Cumhuriyet Meydanı'nda açılış töreni düzenlendi. Törenin ardından katılımcılar Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda halk oyunu ekiplerinin gösterileri ile süren festival kapsamında Gamze Matracı konser verdi.

Buca Hasanağa Bahçesi'nde yarın halk oyunları gösterilerinin yanı sıra Muammer Ketencoğlu ve Balkan Yolculuğu konseri, Karşıyaka Fikri Altay Top Sahasında ise halk oyunları gösterileri ve Rumeli Ekrem konseri gerçekleştirilecek.

Festivalin son günü cumartesi günü de Gaziemir Festival Alanı ve Bornova Çamdibi Atatürk Parkı'nda gösteriler yapılacak.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Kültür Sanat

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