Kırşehir'de 2. Neşet Ertaş Festivali Başlıyor

Kırşehir'de türkü ve bozlak sevenleri buluşturacak "2. Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali" yarın başlayacak.

Vali Murat Sefa Demiryürek, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, türkü ve bozlak sevenleri, Neşet Ertaş'ı öğrenmek ve tanımak isteyenleri 7-9 Ağustos'ta düzenlenecek festivale davet etti.

Neşet Ertaş'ın türkülerinde herkesin kendine ait bir şey bulduğunu belirten Demiryürek, bir insanı yaşatmanın eserlerini hatırlamakla sınırlı olmadığını, onu yetiştiren kültürü anlamak, anlatmak ve geleceğe taşımak gerektiğini söyledi.

Bağbaşı Mezarlığı'nda Neşet Ertaş'ın kabrinin ziyaret edilmesinin ardından Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde festivalin açılışını yapacaklarını bildiren Demiryürek, akademisyenlerin, panel ve öykü anlatımlarında abdal geleneği, bozlak kültürü ve ozanın sanatını besleyen kaynakları ele alacağını kaydetti.

Festivalde "Orta Anadolu" müzikali ile Anadolu coğrafyasının kültürünü sanatın diliyle yeniden anlatacaklarını belirten Demiryürek, akşamları ise Cacabey Meydanı'nda konserler düzenleneceğini ifade etti.

Programı hazırlarken her yaştan insanın kendinden bir şey bulabileceği içerik oluşturmaya gayret ettiklerini anlatan Demiryürek, şöyle konuştu:

"Neşet Ertaş'ın sazında incelik, sözünde hikmet, hayatında tevazu vardı. Onun için aradan geçen yıllara rağmen sesi hala gönüllerde yaşamaya devam ediyor. Kırşehir, Ahiliğin mayasını taşıyan, Aşık Paşa'nın irfanını, Cacabey'in ilmini, Neşet Ertaş'ın gönül dilini aynı kültür ikliminde yaşatan bir şehir. Böyle bir mirasa sahip olmak elbette kıymetli. Asıl sorumluluğumuz, bu mirası yeni nesillere doğru şekilde aktarabilmektir. Festivalimizi de bu sorumluluğun bir parçası olarak görüyoruz."

Vali Demiryürek, Neşet Ertaş'ın yakın dostu Bayram Bilge Tokel'in yazdığı "Bozkırın Sazı, Toprağın Avazı: Neşet Ertaş" adlı kitabın festivalde okuyucuyla buluşacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA