Türk Telekom ve Devlet Tiyatroları iş birliğiyle 'Erişilebilir Tiyatro' projesi başlatıldı

Türk Telekom ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle görme ve işitme engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımını artırmak amacıyla 'Erişilebilir Tiyatro' projesini başlatıldı. Proje kapsamında Türk Telekom ; Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) Devlet Tiyatrosu oyunlarında üst yazı ve canlı betimleme uygulamalarını hayata geçirerek; görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Görme engelli sanatseverler, canlı betimleme uygulaması ile mekan, zaman, karakterler ve sessiz gelişen olaylar gibi sesli olmayan görsel öğelerin diyalog aralarında anlık olarak anlatılmasıyla tiyatroyu ayrıntıları kaçırmadan deneyimleyebiliyorlar. Ayrıca canlı betimlemeye ek olarak, oyundan önce düzenlenen özel bir sahne turu ile sahnedeki dekor görme engelli sanatseverlere betimleniyor; uygun olan objeler, kostümler ve dekorun görme engelli ziyaretçilerin dokunarak tanımasına imkan sunuluyor. İşitme engelli sanatseverler için ise üst yazı sistemi kullanılarak; diyalogların üst yazı şeklinde verilmesi yolu ile oyunun işitme engelliler için erişilebilir hale getirilmesi sağlanıyor.

"AKM'NİN ENGELLERİ AŞAN BİR MERKEZE DÖNÜŞMESİNDEN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Proje ile ilgili olarak Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, teknolojinin verdiği imkanları iyilik ve faydaya dönüştürmek için çalışıyoruz. 'Türkiye'ye Değer' çatısı altında yürüttüğümüz kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızla farklı ihtiyaçlara sahip herkesin sanatın güzelliklerini ve kültürel zenginlikleri keşfetme fırsatına sahip olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu motivasyonla erişilebilir yaşam için yeni teknolojiler geliştiriyor, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran uygulama ve projeleri hayata geçiriyoruz. Örneğin, teknoloji alanındaki bilgi birikimimizi kültür ve sanat alanına aktardığımız, herkes için erişilebilir iletişim yaklaşımımızla ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde görme ve işitme engelli kullanıcıların kapalı ve açık alanlarda rahat yön bulmalarını sağlayan Sesli Adımlar uygulamamızı kullanıma sunmuştuk. Şimdi de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle tiyatro oyunlarında görme ve işitme engelli sanatseverlere yönelik canlı betimleme ve üst yazı uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Ana destekçisi olduğumuz, kültür ve sanatın kalbi AKM'nin özel hizmetlerimizle engelleri aşan bir merkeze dönüşmesinden mutluluk duyuyoruz. Türk Telekom olarak, toplumsal bağları güçlendiren kültür sanatta erişilebilirliği destekleyerek, teknolojiyi insanların iyilik ve faydasına sunan bir kurum olma vizyonumuzla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"GÖRME VE İŞİTME ENGELLİ SEYİRCİLERİMİZ İÇİN OYUNLARIMIZIN TAKİBİ KOLAYLAŞIP, SÖZÜ DERİNLEŞECEK"

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Mehmet Fatih Dokgöz ise "Tiyatro daima insana öyküsünü anlatmak için var olmuştur. Biz oyuncular sahneye adım attığımız anda salonu dolduran seyirciyle aramızda oyun metninden daha derinde bir ilişki başlar. Biz onları oyunun metniyle, yarattığımız karakterlerle, jestlerimizle, mimiklerimizle ve dekorumuzla farklı farklı yaşamlara konuk ederiz; seyirci nidasıyla, nefesiyle, kahkahasıyla, alkışıyla bize kendi baktığı pencereden hayatı anlatır… Bu, insanlığın var olduğu günden beri böyledir. Bu amaçla çıktığımız tiyatro yolculuğumuzda, İstanbul Devlet Tiyatrosu olarak Türk Telekom ve AKM ile iş birliği içinde çalıştığımız 'Erişilebilir Tiyatro' projesi daha çok seyirciye ulaşıp dokunabilme imkanı sağlayacak yapısı dolayısıyla bizleri çok heyecanlandırıyor. Sesli betimleme, üst yazı ve sahne turu gibi tekniklerin kullanımıyla, görme ve işitme engelli seyircilerimiz için de oyunlarımızın takibi kolaylaşıp sözü derinleşecek. Sözsüz jestlerimize, mimiklerimize ve dekorlarımızdaki incelikli detaylara dair bilgileri çoğaldıkça oyunlarımızdan aldıkları keyif de zenginleşecek. Bu da bizi, öykümüzü herkese ulaştırmak üzere çıktığımız yolda bir adım daha ileriye götürmüş olacak" dedi.

AKM'DEKİ ENGELSİZ İLK OYUN 'RUMUZ GONCAGÜL' OLDU

Erişilebilir Tiyatro projesi kapsamında, AKM'deki Devlet Tiyatrosu oyunlarının düzenli aralıklarla görme ve işitme engelli bireylerin erişimine açılması hedefleniyor. Proje, 6 Ocak'ta AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenen, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı, Türk Tiyatrosu'nun önemli yazarlarından Oktay Arayıcı'nın kaleme aldığı, rejisörlüğü Zafer Algöz tarafından gerçekleştirilen 'Rumuz Goncagül' adlı tiyatro eseriyle başladı. Oyunun davetlisi görme ve işitme engelli sanatseverler, engelsiz bir deneyim yaşayarak tiyatronun keyfini çıkardı.