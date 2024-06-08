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Türk Festivali, Amerika'nın Illinois eyaletinde büyük ilgi gördü

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24-26 Mayıs tarihleri arasında Amerika'nın Illinois eyaletinin Chicago şehrinde gerçekleşen Türk Festivali, Türk mutfağının büyük ustalarını ve lezzetlerini bir araya getirerek unutulmaz bir deneyim sunarken, Türk kültürünü de Amerika'ya taşıdı. Festivalin başkanı Zakat Halil Demir'in liderliğinde, gastronomi dünyasının önde gelen isimleri festivalde yer aldı.

24-26 Mayıs tarihleri arasında Amerika'nın Illinois eyaletinin Chicago şehrinde gerçekleşen Türk Festivali, Türk mutfağının büyük ustalarını ve lezzetlerini bir araya getirerek unutulmaz bir deneyim sunarken, Türk kültürünü de Amerika'ya taşıdı. Festivalin başkanı Zakat Halil Demir'in liderliğinde, gastronomi dünyasının önde gelen isimleri festivalde yer aldı.

Türk Festivali, Amerika'nın Illinois eyaletinde büyük ilgi gördü

Gastronomi yazarı danışman chef Mehmet Kudat festivalle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu muhteşem etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekir. Özellikle şu isimlere teşekkür etmek istiyorum: Zakat Vakfı Başkanı Halil Demir, RGB Grup Medya Prodüksiyon Ümit Sönmez, Şef Fırat Kaptan, Usta Şef Ayvaz Akbacak, Türes Genel Sekreteri Rıdvan Turşak, Türes Başkan Vekili Savaş Bulut, Aydın Demir. Bu değerli kişiler, festivalin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde önemli bir rol oynadılar ve Türk mutfağı ile kültürünü Amerika'ya taşımak adına büyük çaba sarf ettiler."

Türk Festivali, Amerika'nın Illinois eyaletinde büyük ilgi gördü

TÜRK MUTFAĞI GÖZ KAMAŞTIRDI

Festivalde, Türk mutfağından seçkin lezzetler ve ustaların imzasını taşıyan yemekler büyük beğeni topladı. Katılımcılar, Türk mutfağının zengin ve çeşitli lezzetleriyle tanışma fırsatı buldu ve Türk mutfağının geniş yelpazesini keşfettiler. Şef Fırat Kaptan'ın önderliğinde, Türk mutfağı Amerika'da bir kez daha göz kamaştırdı.

Türk Festivali, Amerika'nın Illinois eyaletinde büyük ilgi gördü

TÜRK KÜLTÜRÜ AMERİKA'DA BÜYÜLEDİ

Bu festival, Türk mutfağının Amerika'da da tanıtılmasına ve Türk kültürünün yayılmasına önemli bir katkı sağladı. Şeflerin ustalıkları ve lezzetli yemeklerin yanı sıra, festival atmosferi ve Türk kültürünün renkliliği de katılımcıları büyüledi. Türk Festivali, lezzet dolu anların yanı sıra dostluk ve kültürler arası etkileşimin de yaşandığı unutulmaz bir etkinlik oldu.

Kaynak: Haberler.com / Kültür Sanat

Halil Demir Illinois Chicago Etkinlikler Kültür Sanat Dünya Haberler

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