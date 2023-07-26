Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dr. Sadık Ahmet'in anma programına katıldı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dostluk Eşitlik Barış Partisi kurucusu Dr. Sadık Ahmet'in ölümünün 28. yılında düzenlenen anma programına katıldı. Ahmet'in kabri başında yapılan törende konuşmalar gerçekleştirildi ve Tabakoğlu, Batı Trakya Türk toplumunun her zaman destekçisi olduklarını belirtti. Ayrıca, Trakya Üniversitesi heyeti Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet'in ölümünün 28. yılında düzenlenen anma programına katıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahmet'in Gümülcine Kahveci Mezarlığı'ndaki Ahmet'in kabri başında düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif'in yaptırdığı duanın ardından Ahmet'in yaşamı boyunca Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadeleyi anlatan konuşmalar yapıldı.

Batı Trakya'daki soydaşların yalnız kalmayacağını belirten Tabakoğlu, "Bu politikalara karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm kurumları ile her zaman soydaşlarımızın yanında ve arkasındadır. Trakya Üniversitesi olarak bizler de Batı Trakya Türk toplumunun her zaman destekçisiyiz, tüm imkanlarımızla soydaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Tabakoğlu, tören sonrası Ahmet'in eşi Işık Ahmet ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.

Trakya Üniversitesi heyeti İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ve Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balkan Üniversiteler Birliği Genel Kurulu öncesi görüşmelerde bulunmak üzere Bosna Hersek'e giden Tabakoğlu ve Rektör Hatipoğlu, Aliya İzzetbegoviç'in kabrine ve Kovaçi Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tabakoğlu, "İki milletin ortak tarihinin en büyük sembolü olan Kovaçi Şehitliğini ve Bosna Hersek'in ve İslam coğrafyasının son dönemde yetiştirdiği büyük şahsiyetlerden biri olan merhum Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret ettiklerini belirtti.

Geçmişin acı hatıralarından dersler çıkararak Bosna Hersek halkının ve Balkan coğrafyasının hak ettiği barışın bir daha bozulmaması için çalışmak zorunda olduklarını aktaran Tabakoğlu, "Bu noktada Trakya Üniversitesi olarak lokomotif gücü olduğumuz Balkan Üniversiteler Birliği Genel Kurul Toplantısı'nın Tuzla Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi ile bu coğrafyadaki tüm yükseköğretim kurumlarını bir araya getireceğiz. Balkanların gelişmesi ve kalkınması için adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi, Kilim gazetesinde yer aldı

Almanya'da yayımlanan Kilim gazetesi, Trakya Üniversitesi'ne sayfalarında yer verdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, aylık yayımlanan gazete, Temmuz sayısında üniversite tercihleri öncesi Trakya Üniversitesi hakkında bilgi paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile yapılan röportaja "Avrupalı Gençlere Kapımız Açık" başlığıyla yer verilen haberde, Trakya Üniversitesinin geleneği, okul ve program sayısı, eğitim imkanları, teknolojik altyapısı, Erasmus programları, öğrenci toplulukları ve uluslararası öğrencilerin başvuru şartları hakkında bilgi verildi.