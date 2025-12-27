Trabzon Film Festivali'nde Altın Taka Ödülleri sahiplerini buldu

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Trabzon Film Festivali'nin ödül töreni, sinema dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Farklı kategorilerde dereceye giren yapımlar ve sanatçılar, Altın Taka Ödülleri ile onurlandırıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, uzun metrajlı filmleri de dahil ederek festivali geleneksel hale getireceklerini açıkladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle bu yıl ilki düzenlenen Trabzon Film Festivali'nin ödül töreni yoğun katılımla gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in ev sahipliği yaptığı törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Sibel Suiçmez, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanatçılar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile sanatseverler katıldı.

'TRABZON SİNEMA İÇİN DOĞASI VE KÜLTÜRÜYLE GÜÇLÜ BİR PLATO'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Bu festivalin Karadeniz'e ve özellikle Trabzon'a çok yakıştığını açıkça ifade etmek isterim. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sanatı ve sanatçıyı merkeze alıyor, Trabzon'un doğası ve kültürüyle sinema için çok güçlü bir plato olduğunu görüyoruz. Bu kıymetli festivali hayata geçiren tüm ekibe, sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese bakanlığımız adına teşekkür ediyor, bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğimizi özellikle vurguluyorum" ifadelerini kullandı.

'ŞEHRİMİZİN SANATA VERDİĞİ ÖNEMİN SOMUT GÖSTERGESİ'

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım da "Sinema, insanı ve toplumu anlatan evrensel diliyle kültürler arasında köprü kuran güçlü bir sanat dalıdır ve Trabzon'un kültür, sanat ve spor şehri kimliğiyle bu festival birbirini çok güzel tamamlamaktadır. Trabzon Film Festivali, şehrimizin tarihsel derinliği ve sanata verdiği önemin somut bir göstergesi olarak kültür ve sanat hayatımıza önemli katkılar sunmaktadır" diye konuştu.

'SANAT VE SANATÇININ ORTAYA KOYDUĞU DEĞERLER KALICIDIR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un sanat şehri olduğunu belirterek, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak böylesine anlamlı bir programa ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Trabzon, tarih, kültür ve sanat kimliğiyle kadim bir şehirdir. Bu yönüyle sinema gibi özgün ve kalıcı bir sanat dalına katkı sunmak bizler için bir görev değil, bir sorumluluktur. Genel hizmetler geçicidir ancak sanat ve sanatçının ortaya koyduğu değerler özgündür ve kalıcıdır. Bu nedenle Trabzon'un sanat yönünü güçlendirmeyi özellikle önemsiyoruz. Trabzon sinemayla yeni tanışmış bir şehir değildir. 1900'lü yılların başından itibaren sinema salonları, seyircisi ve sanatçılarıyla güçlü bir sinema kültürüne sahiptir. Belediyemizin arşivlerinde yer alan 1930'lu yıllara ait sinema ve tiyatro düzenlemeleri, bu kültürel birikimin somut göstergesidir. Merhum Erol Günaydın'dan Tanju Gürsu'ya, Ertem Eğilmez'den bugün aramızda bulunan çok kıymetli sanatçılarımıza kadar Trabzon, Türk sinemasına iz bırakan pek çok değer kazandırmıştır. Bu kadim mirası sinema yoluyla geleceğe taşımayı bir vefa ve miras sorumluluğu olarak görüyoruz" dedi.

'BÖLGESEL SİNEMA İÇİN TRABZON BULUŞMA NOKTASI OLDU'

Festival Direktörü Çağrı Şimşek, 53 filmin 20 bin izleyiciyle buluştuğunu ifade ederek, "Festivalimizin ilk yılında bizlere inanan ve destek veren tüm kurumlara, sponsorlarımıza ve konuklarımıza teşekkür ediyorum. 53 filmin yaklaşık 20 bin izleyiciyle buluştuğu, dijitalde milyonlara ulaşan bu festival hepimizin ortak emeğinin sonucudur. Farklı şehirlerden katılan üniversiteli gençler sayesinde Trabzon, bölgesel sinema için önemli bir buluşma noktası oldu" dedi.

'ULUSLARARASI OLMASI İÇİN HER TÜRLÜ KATKIYI VERMEYE HAZIRIM'

Onur Ödülü'ne layık görülen Hüseyin Avni Danyal, festivalin Trabzon için geç kalınmış bir adım olduğunu değerlendirerek, "Doğup büyüdüğüm topraklarda bir film festivalinin düzenleniyor olması beni inanın hepinizden daha çok heyecanlandırıyor. Geç kalınmış ama çok değerli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bundan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Trabzonlu bir sanatçı olarak bu festivalin büyümesi ve uluslararası bir nitelik kazanması için üzerime düşen her türlü katkıyı vermeye hazırım."

'TRABZON'UN BU FESTİVALİ SAHİPLENECEĞİNE İNANIYORUM'

Onur Ödülü'ne layık görülen Türk sinemasının duayen isimlerinden Hülya Koçyiğit ise, "Trabzon Film Festivali'nin ilk kez düzenlenmiş olmasına rağmen, bundan sonra geleneksel hale gelerek güçleneceğine ve yalnızca Trabzon'un değil tüm Karadeniz'in kültür ve sanat hayatında söz sahibi olacağına yürekten inanıyorum. Biraz geç kalınmış olsa da atılan bu cesur adımın arkasında durulacağına ve tüm Trabzon'un bu festivali sahipleneceğine inanıyor, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmaların ardından, Trabzon Film Festivali'nde başarılı bulunan yapıtların sahiplerine ödülleri takdim edildi. Öğrenci Kısa Film Yarışması Jüri Ödülü, Çalınan Yük filmine verilirken, Öğrenci Kısa Film Yarışması En İyi Film Ödülü'nün sahibi Gülümse oldu. Ulusal Kısa Film Yarışması'nda belgesel kategorisinde Erol Günaydın Jüri Özel Ödülü, İyi Ölüm filmine layık görüldü. Aynı yarışmanın deneysel kategorisinde Hayati Hamzaoğlu Jüri Özel Ödülü ise Farklı Bir Yer filmine takdim edildi. Altın Taka Deneysel En İyi Film Ödülü'nü, Kim filmi kazandı. Belgesel dalında verilen ödül Pirlerin Düğünü filmine giderken, canlandırma dalında ödül Dudu'nun oldu. Altın Taka Canlandırma Ödülü ise Kusursuz Ölçü Nedir filmine verildi. Kurmaca dalında Mansiyon Ödülü Galaksinin Tezenesi filmine layık görülürken, Tanju Gürsu Jüri Özel Ödülü Ölüm Bizi Ayırana Dek filmine verildi. Ulusal Kısa Film Yarışması En İyi Kurmaca Film Ödülü ise Mümeyyiz filminin oldu. Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü Muzaffer filmine, En İyi Film Ödülü de Berona filmine verildi. Törenin sonunda festivalin sponsorlarına da Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Festival Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Selim tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.