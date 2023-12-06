Başarıdan başarıya koşan yıldız şarkıcı Taylor Swift 'Yılın Kişisi' seçildi

Dünyanın en prestijli dergisi Time, şarkılarıyla dinlenme rekorları kıran yılsız şarkıcı Taylor Swift'i 2023 Yılın Kişisi (Person of the Year)seçti. Taylor, ABD ekonomisine olan büyük etkisi sayesinde Forbes'un "En Güçlü Kadınlar" listesine beşinci, medya ve eğlence alanındaki listesine ise birinci sıradan girmişti.

Başarıdan başarıya koşan, hem güzelliği hem de kariyeriyle takdir toplayan Taylor Swift, Yılın Kişisi seçildi. Time dergisi, her yıl olduğu gibi, tüm yıla damgasını vuran ismi kapağına taşıdı.

YILIN KİŞİSİNİN ETKİSİNE BAKILIYOR

Time, 2023 Yılın Kişisi seçimini yaparken, seçilen kişi, grup ya da konseptin iyi, kötü ya da güçlü olmak zorunda olmadığını, etkisinin yansımasına bakıldığını açıkladı.

"TAYLOR SWIFT IŞIK KAYNAĞI OLMANIN BİR YOLUNU BULDU"

Time dergisi editörü Sam Jacobs, "Çok sayıda kurumun başarısız olduğu bölünmüş bir dünyada, Taylor Swift sınırları aşmanın ve bir ışık kaynağı olmanın bir yolunu buldu. Bugün gezegende başka hiç kimse bu kadar çok insanı bu kadar iyi hareket ettiremez. Bu başarıyı elde etmek genellikle gezegenlerin hizalanmasına ve kadere bağladığımız bir şeydir, ancak yıldızlara çok fazla itibar etmek onun yeteneğini ve gücünü göz ardı etmek demektir" diyerek ünlü şarkıcı hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTASI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Amerikalı şarkıcı, "Kariyerimde 20 yıl boyunca iniş çıkışlar yaşadım. Bana bir taç verildi ve daha sonra geri alındı. 33 yaşımda bu ünvana layık görülmeyi kariyerimde büyük bir dönüm noktası olarak görüyorum" dedi. Son yılların müzik ikonları arasında gösterilen yıldız şarkıcı 1 milyar dolarlık servetiyle de inanılmaz bir imparatorluk kurdu.

ESKİ ŞARKILARI LİSTELERDE BİRİNCİ

Başarıları ve rekorları üst üste geldi. Eski albümlerini "Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydeden şarkıcı yeniden listelere girmeyi başardı. Yeniden kaydedilen 2014 tarihli albüm, şarkıcının en iyi albüm açılış rekorunu kırdı. "1989 (Taylor's Version)" albümü, dinleyiciyle buluştuğu ilk haftada Billboard Top 200 listesinde 1. sıraya yerleşti. Son albümü "Midnights" ile rekora doymayan Taylor Swift, yeni rekorunu Spotify'da kırarak müzik tarihine geçti, Spotify'da aylık 100 milyon dinleyicisi olan ilk kadın şarkıcı oldu.