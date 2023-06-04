Tepebaşı Belediyesi'nin 11. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması sona erdi

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, ulusal ve yabancı 24 şairin katılımıyla gerçekleştirildi. Şiir oturumları, müzik dinletileri ve söyleşilerin yer aldığı etkinliklerde, Madımak katliamının 30. yılı kapsamında da 'Madımak, İlhan, Cengiz' isimli şiir söyleşisi düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından '11. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması' etkinliği düzenlendi. Buluşmada anmalardan şiir okumalarına, müzik dinletisinden söyleşilere kadar pek çok etkinlik yer aldı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen uluslararası üç sanat etkinliğinden biri olan 'Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması' sona erdi. Ulusal ve yabancı 24 şairin katılımıyla yürütülen buluşma kapsamında çok sayıda etkinlik düzenlendi. Şiir oturumlarına Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve çok sayıda şiirsever katıldı.

Şiir Buluşması ile ilgili konuşan Başkan Büyükerşen, edebiyata merakının lise yıllarında başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Eğitimin de çok büyük bir rolü var. Hocalarımız gerçekten o kadar meraklıydılar ki. Türk dilini ayrı ders olarak okuruz, Divan Edebiyatı okuruz, Halk Şiiri okuruz. Bir kere hepimizin kompozisyon dersleri bizler için bir yarıştı. Yeteneği olanları teşvik ederlerdi. Düşünmeye hayal etmeye teşvik ediyorlardı. Ben Ahmet Ataç'ı kutluyorum. Güzel sanatların diğer taraflarıyla ben belediye başkanı olarak ilgilendim fakat eksik olan edebiyatı, şiiri, yazıtı, hitabeti çok önemliydi. Onları yapamadım, onları Ahmet Ataç tamamladı. Bu konudaki eksiğimizi tamamladı. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum."

Başkan Ataç ise şunları söyledi:

"Bildiğim kadarıyla bu tarz etkinlikleri İzmir sürdürüyor. Ama 11'incisini başka yapan var mı bilmiyoruz. Keşke yapsalar. Oralarda da sanatın tutuşmasını sağlar. Hocam senfonidir, tiyatrodur ki bunlar önemli ve zor işlerdir. Türkiye'de bunu yapan tek Eskişehir'dir. Diğer illerdekiler devlet destekli yapıldı. Bunlar tamamen kişinin dünyaya bakış açısıdır. Hocamdan çok şey öğrendik. Ona yetişmeye çalışıyoruz. Bizim de 3 tane değerli çalışmamız var. Pişmiş Toprak Sempozyumu, 12 Haziran'da başlayacak olan Sanat Çalıştayı ve üçüncüsü de bu Şiir Buluşması. Burada en zor giden Şiir Buluşması'dır. Ama esasında şiir ve şair çok önemli bir görev taşıyor. Yaptığı bir kıtayla insanın bakış açısını değiştirebilir. Bu da ufak dokunuşlarla dünyaya bakış açısını değiştirme diye adlandırıyorum ben. Cumhuriyet dönemi şairleri dinledik. Kendi şahsıma çok önemli şeyler öğrendim. Hakikaten Türkiye'de şiir nasıl gelişmiş onu dinledik. O bir toplumu değiştirme projesidir."

Buluşmada daha sonra Cenk Gündoğdu'nun konuşmacı olduğu 'Cumhuriyet ve Şiir' adlı oturum yapıldı. Gündoğdu, Nazım Hikmet, Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin, Ceyhun Atuf Kansu, Atilla İlhan, Orhan Veli, Ahmed Arif, Arif Damar gibi şairler ve şiirleri hakkında bilgi verdi. Gündoğdu; Garip Hareketi, Beş Hececiler, Maviciler, Hisarcılar gibi akımları da ele aldı.

'Cumhuriyet ve Şiir' oturumun ardından moderatörlüğünü Haydar Ergülen'in yaptığı oturuma geçildi. Oturumun konuşmacıları Ahmet Bozkurt, Volkan Hacıoğlu ve Zeynep Arkan oldu. Oturumda onur konuğu Alova'nın şiirleri ve kişiliği konuşuldu.

Moderatörlüğünü Bengi de Sa Paixao'nun yaptığı 'Portekiz Şiir' oturumuna ise Mario Tiago Paixao, Catarina Nunes de Almedia, Daniel Jonas ve Tiago Torres da Silva konuşmacı olarak katıldı. Portekizli konuşmacılar şiire nasıl başladıklarını ve kendilerini şiir yazmaya neyin teşvik ettiğini anlattı.

Madımak katliamının 30'uncu yılı kapsamında İlhan Sami Çomak ve Cengiz Sinan'ın katılımıyla, 'Madımak, İlhan, Cengiz' isimli şiir söyleşisi düzenlendi. Söyleşinin moderatörlüğünü Rahmi Emeç yaparken Nalan Çelik, Haydar Ergülen ve Erkut Tokman da konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda Madımak katliamının neden olduğu, nasıl geliştiği ve sonrasında nelerin yaşandığı anlatıldı; olayla ilgili yazılan şiirler ele alındı.

Oturumların ardından şairler canlı müzik eşliğinde şiirlerini seslendirdi. Şiir Buluşmaları'nın ikinci gün etkinlikleri Şair Erkut Tokman'ın yaptığı 'Özgürlüğün Alfabesi' gösterisi ile son buldu.