Tepebaşı Belediyesi Kadın ve Çocuklarıyla Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen kültür turları kapsamında Ankara'ya giden 550 Belde Evi kursiyeri kadın ve çocuk, Anıtkabir'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etti. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 'Cumhuriyet ve Atatürk'e yürekten bağlı Eskişehirliler olarak burada olmaktan çok mutluyuz. Bu ülkenin çocukları da Atatürk'ün izinden ayrılmayacak' dedi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen kültür turları kapsamında Ankara'ya giden 550 Belde Evi kursiyeri kadın ve çocuk, Anıtkabir'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etti. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Cumhuriyet ve Atatürk'e yürekten bağlı Eskişehirliler olarak burada olmaktan çok mutluyuz. Bu ülkenin çocukları da Atatürk'ün izinden ayrılmayacak" dedi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 85. yılı dolayısıyla, Anıtkabir özel ziyareti düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri bünyesinde bulunan 550 kadın ve çocuk, Anıtkabir'i ziyaret ederek, Atatürk'ün huzuruna çıktı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve vatandaşların Anıtkabir ziyareti, Aslanlı Yol'da yürüyüş ile başladı. Tepebaşı kafilesi daha sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu. Eskişehirliler Anıtkabir önünde Başkan Ataç ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir ziyaretine katılan Eskişehirliler, duygusal anlar yaşadı. Kültür turları ile Ankara'ya geldikleri için çok mutlu olduğunu belirten vatandaşlar, Başkan Ataç'a da teşekkürlerini iletti.

"ATATÜRK'Ü MİLLETİMİZİN YÜREĞİNDEN SİLEMEZLER"

Burada bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, en büyük değerlerimizden biridir. Bugün yaşadığımız bu vatanı, özgürlüklerimizi, egemenliğimizi, kısacası birçok şeyi kendisine borçluyuz. Ulu Önderimiz Atatürk'e olan bağlılık ve sevgi giderek büyüyor. O'nun izini milletimizin yüreğinden silemezler. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında ve Atatürk'e yürekten bağlı Eskişehirliler olarak burada olmaktan çok mutluyuz. Bu ülkenin çocukları da Atatürk'ün izinden ayrılmayacak. Ankara'ya, Atatürk'ün huzuruna geldik, burada olmak çok özel bir his. Kadınlarımız ve çocuklarımız ile sohbet etme imkanı buldum, herkes çok duygusal, çok mutlu. Bu güzel ve özel yere ilk kez gelen, çok duygulanan vatandaşlarımız da var. Bunu söylediklerinde ben de çok mutlu oldum. Çünkü ilk kez burada bulunmalarına aracı olduk. Tepebaşı Belediyesi olarak bu kültür gezilerini çok önemsiyoruz. Ankara'daki Anıtkabir ve Meclis ziyaretlerimiz ile birlikte Çanakkale ziyaretlerimiz de çok önemli. İnsanlarımız geçmişimizi görerek öğrenmeye, hissetmeye devam edecek."