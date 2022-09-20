'Tarihin Dokusunda Arslantepe 4 Defilesi' ilgi gördü

MALATYA - Malatya'da, 'Tarihin Dokusunda Arslantepe 4 Defilesi' görkemli bir programla yapıldı.

Malatya'nın fethinin 921. yıldönümü ve Melita'dan Malatya'ya Arslantepe Buluşması çerçevesinde 17-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikler ilgi gördü. Etkinlikler çerçevesinde moda tasarımcısı Ahmet Giray Yılmaz'ın eşliğinde 'Tarihin Dokusunda Arslantepe 4 Defilesi' Kongre ve Fuar Merkezinde sergilendi. 10 modelin yer aldığı ve 30 yeni dikimden oluşan eserlerin bulunduğu defile, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Defilede sürdürülebilirliği olan ürünler kullanıldı

'Tarihin Dokusunda Arslantepe 4 Defilesi' koleksiyonunu hazırlayan moda tasarımcısı Ahmet Giray Yılmaz, defile ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim koleksiyonumuza başlamamıza neden olan, yol gösteren, tarihi kumaşların tekstil ürünleriyle birleşmesini sağlayan, düşünen hatta ilk yaptığımız koleksiyonlarda ve diğerlerinde de isimlerini belirleyen kişi olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. 12 yıl öncesinden başlamış olan bir süreç. Başkanımızın gençlerimizin dikkatini çekmek için başlatmış olduğu bir çalışma. Her yaptığımız koleksiyonda daha inovatif ürünler kullanmaya çalıştık. Bütün teknikleri bunun içinde düşünebilirsiniz. Son koleksiyonumuzda da başkan bey sürdürülebilirlik konusunda oldukça hassas. Geri dönüştürülmüş elyaflar, geri dönüştürülmüş aksesuarlar, geri dönüştürülmüş malzemeler genel itibariyle kullanıldı. Bu da aslında daha kıymetli bir hale geldi. Hem daha önce kullanılmış ürünleri doğaya zarar vermemesi için yeniden değerlendiriyoruz hem de aslında kıymetli hale getiriyoruz. Bu anlamda da özellikle bu yıl daha önceden de kullandığımız çeşitli parçalar oluyordu ama bu yıl özellikle elimizden geldiği kadar arttırmaya çalıştık. Genel itibariyle koleksiyonumuzda sürdürülebilir kumaşlar ve aksesuarlar kullandık" dedi.

"Defilemizde, denim kumaşlardan Arslantepe motifleri yer aldı"

Bu yılki fetih günü kutlamalarının temasının Arslantepe olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, " Arslantepe bilindiği gibi 2021 yılı Temmuz ayında UNESCO kültür mirası olarak Türkiye'nin 19'uncu kültür mirası olarak asil listeye girdi. Asil listeye girmesiyle birlikte Arslantepe'nin hem dünyada, hem ülkemizde, hem de ilimizde tanınırlığı daha da arttı. Süreci takip ettiğimizde şunu görüyoruz, ziyaretçi olarak gerek yurt içinde gerek yurt dışında hızlı bir trafiğe büründü. Yeterli midir değildir. Bunu daha artırmamız daha hızlı bir şekilde tanınabilirliğini daha yüksek seviyeye çıkarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu anlamda bizim genelde Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde başlattığımız 2005 yılından itibaren devam eden bir süreç var. Malatya'mızın 921'inci fetih yılı olması münasebetiyle bu süreç içerisinde Malatya'nın geçmişteki tarihindeki yaşanmış uygarlıkların, kültürlerin, medeniyetlerin tanınması, Türk İslam tarihindeki Malatya'nın durumu, İslam öncesi Malatya'nın durumu, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemindeki Malatya'nın durumunu genel anlamda tanıtma amacına matufuz. Bu konuda da yapılan etkinliklerin içerisinde bilindiği gibi workshoplar, resim sergileri, konferanslar, paneller vardı. Organizasyonumuzun Uluslararası olması nedeniyle değişik ülkelerde 150'ye yakın akademisyenin katıldığı ve 28 ülkeden katılımcıların olduğu bir etkinlik icra ediyoruz. Etkinlikler çerçevesinde denim kumaşlardan oluşan Arslantepe motifleriyle bezenmiş bir defilemizi yaptık. Defilemizin süreci yine Kervansaray Buluşmalarında başlamıştı. O zaman Türkiye'de büyük ses getirdi. Avrupa'nın farklı ülkelerinde defilemizde icra edildi. Burada modayla sanatın, modayla tarihin buluşması önemli. Denim kumaşlarla gerek bayan gerek erkek farklı motiflerle yapılmış elbiselerin yer alması da önemli. Bu defilede ki amacımız Malatya'nın tekstil kenti olması ve tekstildeki ürünlerinde bu motiflerle hakikaten Türkiye genelinde ve dünyanın değişik ülkelerinde bu motiflerle yapılan elbiselerin ve giyim tarzlarının tanıtılması amaçlanmaktadır. Bizim bu konuda süreci takip eden ve yapan Ahmet Giray Bey bu konuda iyi bir mesafe kat etti. Malatya'nın özellikle giyim noktasında ve giyimin koleksiyonlar açısından değişik motiflerle bezenmiş sunumları defilemizde yapılıyor. 2'nci Uluslararası Melita'dan Malatya'ya Arslantepe Buluşmasının dolu dolu geçtiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

" Malatya'ya yakışan çok şık bir akşam geçirdik"

Defiledeki koleksiyonların çok başarılı olduğunu dile getiren Vali Hulusi Şahin ise "Malatya'da göreve başlayalı 4 ay gibi bir süre oldu ve Arslantepe ile haberdar olmam da 4 ay olduğunu söyleyebilirim. Bu süreç içerisinde Arslantepe'nin arkeolojik değeri, dünya tarihindeki yeri anlamında çok ciddi şeyler öğrendik. Hep birlikte izlediğimiz defiledeki koleksiyon ile oradaki figürler bir kompozisyon dahilinde gerçekten çok başarılı olmuş tebrik ediyorum. Sadece Arslantepe figürlerinin kıyafetlere yerleştirilmesi değil aynı zamanda bunun gerçekten bir moda mantığıyla çok başarılı bir şekilde sunuldu. Bence Malatya'ya yakışan çok şık bir akşam geçirdik. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın 15 yıllık emekleri var kendisini de tebrik ediyor teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetler Arslantepe üzerinden Malatya'yı tanıtıyor. Malatya'nın özellikle turizm pastasından ileride alacağı o büyük pay için de bir temel teşkil ediyor. Buna devam etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.