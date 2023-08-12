Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü atanması ünlü isimleri ikiye böldü

Tamer Karadağlı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olması ünlü isimleri ikiye böldü. Nefise Karatay ile Pınar Altuğ kararı desteklerken Berna Laçin, Reha Özcan ve Hayal Köseoğlu tepki gösterdi. Karara sitem eden Köseoğlu, "Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmak için belli bir niteliğe ihtiyaç olması gerekmez mi? Şaşkınlıklar içerisindeyim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Karadağlı'nın yeni görevi ünlü isimleri ikiye böldü.

PARTNERLERİNDEN DESTEK GELDİ

Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmasının ardından eski rol arkadaşı Pınar Altuğ ve yeni partneri Nefise Karatay'dan paylaşım gecikmedi. Instagram hesabından paylaşım yapan Altuğ "Yeni görevinde başarılar diliyorum canım" derken Karatay da "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevini yürekten kutluyorum! Her işinde olduğu gibi bu işinde de en iyisini yapacağına eminim. Yolun açık olsun! Daha nice başarılara Tamerciğim" ifadelerini kullandı.

REHA ÖZCAN'DAN TEPKİ

Tamer Karadağlı'nın yeni görevine bazı ünlü isimlerden tepki geldi. Oyuncuyu göreve layık görmeyen Hayal Köseoğlu, Reha Özcan, Ayşenil Şamlıoğlu ve Berna Laçin'den sitem dolu paylaşımlar geldi. Usta oyuncu Reha Özcan, X hesabından yaptığı paylaşımda "Hayatı boyunca iki kere tiyatroya giden biri bu atamayı yapamaz. Hayatı boyunca iki önemli festival gören, atayana, atanana atta der. Hep yapılmaması için mücadele edenlerin zaferi ile geçti hayatım. Başarılarım işte sadece bu tanıklıklarım. Biraz pamuk bahtımıza" dedi.

HAYAL KÖSEOĞLU: ŞAŞKINLIKLAR İÇERİSİNDEYİM

Genç oyuncu Hayal Köseoğlu ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Samimiyetle soruyorum: "Benim 2016'da mezun olup daha fazla tiyatro oyununda oynamış (Tamer Karadağlı 92'den beri 6 oyunda oynamış) ve daha fazla tiyatro oyunu yönetmiş (Tamer Karadağlı 0 oyun yönetmiş) arkadaşım var. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmak için belli bir niteliğe ihtiyaç olması gerekmez mi? Şaşkınlıklar içerisindeyim." Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu ise "Tövbe tövbe… Kurumu adım adım bitirdiler" dedi.