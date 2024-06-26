Sevilen rapçi Ceza için saygı gecesi düzenlendi! Ünlü isimler peş peşe sahneye çıktı

Fight Kulüp, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Suspus ve Yerli Plaka gibi şarkılarıyla rap müziğine damga vuran Ceza için "Saygı1" adının verildiği bir saygı konseri düzenlendi.

ÜNLÜLER GEÇİDİ

Gazapizm, Sefo, Killa Hakan, Çakal, Ayben, Anıl Piyancı, Şehinşah, Contra, Baneva, Lil Zey, Cartel, Ozbi, Server Uraz, Candan Erçetin, Gripin ve Yener Çevik gibi isimler, Ceza için düzenlenen gecede sahne aldı. Gelirinin bağışlanacağı konserin sunuculuğunu ise Oğuzhan Uğur, Beyazıt Öztürk, Doğu Demirkol, Doğukan Manço ve Emre Karayel üstlendi. Konserin açılışında "Meclis-i Ala" şarkısını seslendiren Oğuzhan Uğur bir süredir bu gecenin hayalini kurduğunu belirterek, "Hayallerimize hoş geldiniz. İyi ki varsın, iyi ki hayatımızdasın ve seni çok seviyoruz Ceza" dedi.

"ÇOCUKLARIN ÖLDÜĞÜ BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ"

Konserde "Sabah Bastı Geceyi" (Savaş Çocukları) adlı parçayı seslendiren Gazapizm ise "Uzun yıllardır, sürekli savaşlarda çocukların öldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Bu şarkı 10 seneden fazla oldu yapılalı. Bu 10 senede düşünelim ki savaşlar yüzünden ne kadar çocuk öldü. Müziğimizin savaşı durdurmayacağını düşünüyor olabiliriz. Bir çocuğun bile ölümüne engel olduysa bir şarkı, onun daha büyük bir misyonu olamaz müzik için. Sadece bu şarkı için bile saygıyı hak ediyorsun" ifadelerini kullandı.

CANDAN ERÇETİN VE CEZA DÜET YAPTI

İlk solo albümü Medcezir'i 2002'de yayınlayan Ceza, uzun yıllar Türkçe rap bayrağını birkaç isimle birlikte, tepede taşıyan isimlerden oldu. Yaklaşık iki saat süren konserde, sanatçının "Holocaust", "Neyim Var ki", "Suspus", "Yerli Plaka" ve "Fark Var" gibi bilinen şarkıları yorumlandı. Konser, Candan Erçetin ve Ceza'nın "Şehir" adlı şarkıyı yorumlamasıyla son buldu.