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Sevilen rapçi Ceza için saygı gecesi düzenlendi! Ünlü isimler peş peşe sahneye çıktı

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Aralarında Sefo, Candan Erçetin ve Killa Hakan gibi isimlerin bulunduğu ünlüler, rap müziğine damga vuran Ceza için saygı gecesi düzenledi. İstanbul'da düzenlenen gecede ünlü isimler peş peşe sahneye çıkarak Ceza'nın sevilen şarkılarını söyledi. Konserde elde edilen gelir ise bir kuruma bağışlanacak.

Fight Kulüp, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Suspus ve Yerli Plaka gibi şarkılarıyla rap müziğine damga vuran Ceza için "Saygı1" adının verildiği bir saygı konseri düzenlendi.

ÜNLÜLER GEÇİDİ

Gazapizm, Sefo, Killa Hakan, Çakal, Ayben, Anıl Piyancı, Şehinşah, Contra, Baneva, Lil Zey, Cartel, Ozbi, Server Uraz, Candan Erçetin, Gripin ve Yener Çevik gibi isimler, Ceza için düzenlenen gecede sahne aldı. Gelirinin bağışlanacağı konserin sunuculuğunu ise Oğuzhan Uğur, Beyazıt Öztürk, Doğu Demirkol, Doğukan Manço ve Emre Karayel üstlendi. Konserin açılışında "Meclis-i Ala" şarkısını seslendiren Oğuzhan Uğur bir süredir bu gecenin hayalini kurduğunu belirterek, "Hayallerimize hoş geldiniz. İyi ki varsın, iyi ki hayatımızdasın ve seni çok seviyoruz Ceza" dedi.

Sevilen rapçi Ceza için saygı gecesi düzenlendi! Ünlü isimler peş peşe sahneye çıktı

"ÇOCUKLARIN ÖLDÜĞÜ BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ"

Konserde "Sabah Bastı Geceyi" (Savaş Çocukları) adlı parçayı seslendiren Gazapizm ise "Uzun yıllardır, sürekli savaşlarda çocukların öldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Bu şarkı 10 seneden fazla oldu yapılalı. Bu 10 senede düşünelim ki savaşlar yüzünden ne kadar çocuk öldü. Müziğimizin savaşı durdurmayacağını düşünüyor olabiliriz. Bir çocuğun bile ölümüne engel olduysa bir şarkı, onun daha büyük bir misyonu olamaz müzik için. Sadece bu şarkı için bile saygıyı hak ediyorsun" ifadelerini kullandı.

Sevilen rapçi Ceza için saygı gecesi düzenlendi! Ünlü isimler peş peşe sahneye çıktı

CANDAN ERÇETİN VE CEZA DÜET YAPTI

İlk solo albümü Medcezir'i 2002'de yayınlayan Ceza, uzun yıllar Türkçe rap bayrağını birkaç isimle birlikte, tepede taşıyan isimlerden oldu. Yaklaşık iki saat süren konserde, sanatçının "Holocaust", "Neyim Var ki", "Suspus", "Yerli Plaka" ve "Fark Var" gibi bilinen şarkıları yorumlandı. Konser, Candan Erçetin ve Ceza'nın "Şehir" adlı şarkıyı yorumlamasıyla son buldu.

Sevilen rapçi Ceza için saygı gecesi düzenlendi! Ünlü isimler peş peşe sahneye çıktı

Sevilen rapçi Ceza için saygı gecesi düzenlendi! Ünlü isimler peş peşe sahneye çıktı

Haberler.com / Fatih Kayalı - Kültür Sanat

Candan Erçetin Rapçi Ceza İstanbul Sefo Müzik Magazin Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (1)

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Holocaust a şarkı varda, Srebrenica ya, Doğu Türkistan a, Filistin e niye yok? Ayrıca bu konserin geliri bir kuruma gidiyor denmiş, onunla ilgili bir bilgide yok... Nereye gidiyor? Rapçi uyanık olur... SORGULAR...

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