Şanlıurfa Sıra Gecesi ve Dursunbey Barana Geleneği aynı sahnede yer aldı

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'nde yer alan Şanlıurfa Sıra Gecesi ve Dursunbey Barana Geleneği aynı sahnede buluştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Anadolu'nun yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan somut olmayan kültürel miraslarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Şanlıurfa Sıra Gecesi ile Dursunbey Barana Geleneğine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'nde yer alan toplu çalma, söyleme ve sohbet geleneğinin en özgün örnekleri arasındaki bu iki geleneğin aynı sahnede yer alması kararlaştırıldı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde aynı sahnede buluşan Şanlıurfa Sıra Gecesi ile Dursunbey Barana Geleneği gösterisinde, her iki yöreye ait Türküler söylendi.

Gösteride, hem Barana geleneğine ait "Teke oyunu" ve "Orta Oyunu" sergilendi hem de Şanlıurfa Sıra Gecelerine özgü çiğköfte yapıldı.

Birbirinden eşsiz Türkülerle doyasıya eğlenen izleyiciler, her iki ekibi de ayakta alkışladı.

İki ekip başının birbirine sarılarak tamamladığı programın sonunda, izleyicilere çiğköfte ve höşmerim tatlısı ikram edildi.

-"Dolayısıyla hepimiz biriz, aynıyız"

Dursunbey Barana Ekip Başı Ali İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok güzel bir konseptle güzel bir gösteriye imza attıklarını söyledi.

Kültürlerin kaynaşmasının önemine vurgu yapan İnce, "Hepimiz kendi yöremizin kültürlerini aksettiriyoruz. Onlar Urfa, biz de Dursunbey ama ortaya çıkan yine ortak değerlerdir." diye konuştu.

Şanlıurfa Sıra Gecesi Ekibi Şefi İsmail Algıngöz de organizasyonun kendilerine büyük heyecan kattığını ifade etti.

Etkinliğin kendileri için çok değerli olduğunu anlatan Altıngöz, "Biz kendi kültürümüzü buraya getirdik, Balıkesir kültürü de bize gelecek. Türkiye'nin diğer illerine de gideceğiz. Dolayısıyla hepimiz biriz, aynıyız. Biz de Barana ekibi de Türkü okuyor. Bizde de onlarda da halk oyunları var. Kültürel kaynaşma çok önemli. Etkinlik sayesinde bunu kolaylıkla sağladık." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ulaş Taka da Türkiye'nin birçok kültüre ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Etkinliği, Balıkesir ve Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanlarının ortak istişaresiyle gerçekleştirdiklerini belirten Taka, her iki yörenin Türküleriyle Şanlıurfa'dan Dursunbey'e keyifli bir yolculuğun yapıldığını dile getirdi.

"İki kültürün birleşmesi muhteşem bir şey olmuş"

Programı çok beğendiğini söyleyen izleyicilerden Neşe Kalya da emeği geçenlere teşekkür etti.

Kalya, her iki kültürün buluşmasıyla çok güzel bir gösterinin ortaya çıktığını vurguladı.

Seyircilerden Salih Çekiç de Şanlıurfa kültürünü çok sevdiğini söyledi.

Gösteriyi çok beğendiğini ifade eden Çekiç, "İki kültürün birleşmesi muhteşem bir şey olmuş. O kadar zevk aldım ki emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a çok teşekkür ederiz. İnşallah Balıkesir Türkiye'nin 1 numaralı kültür kenti olacak." dedi.

İzleyicilerden Okan Ünal da yapılan etkinlikte Türkiye'nin zenginliğinin ortaya çıktığını belirterek, bu tip programların artarak çoğalması temennisinde bulundu.

Etkinliğe ailesiyle birlikte katılan 10 yaşındaki Ada Çınar da Dursunbeyli olduğunu dile getirdi.

Müzikleri çok beğendiğini ifade eden Çınar, farklı kültürlerin müziklerini öğrenmesinin kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı.