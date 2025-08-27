Sagalassos Antik Kenti'nde Odeon Kazıları Devam Ediyor

BURDUR'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde kazılar sırasında yaklaşık 4 metre toprak altında bulunan odeonun ortaya çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Efes ve Kibyra'daki örneklerin ardından Sagalassos odeonunun Türkiye'nin üçüncü büyük odeonu olması bekleniyor. Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Düzgün Tarkan, "Çeşme ve küçük taş bloklarla döşenmiş meydanla birlikte ortaya çıkarıldığında, kentin en hareketli noktalarından biri gün ışığına kavuşmuş olacak" dedi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve geçmişi M.Ö. 3000'lere uzanan Sagalassos Antik Kenti'nde, Roma İmparatoru Hadrianus'a adanan 1892 yıllık çeşme çevresinde yürütülen kazılarda bulunan odeonun tamamen ortaya çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 4 metre toprak altındaki Sagalassos odeonunun tamamen gün yüzüne çıkarıldığında Efes ve Kibyra'daki örneklerin ardından Türkiye'nin üçüncü büyük odeonu olması bekleniyor.

Kazı Başkan Yardımcısı ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Düzgün Tarkan, yapının önemine dikkati çekerek, "Antik kentlerde her yapı kendi başına değer taşır. Sagalassos'taki odeon, müzik gösterilerinin yanı sıra meclis toplantılarının da yapıldığı çok amaçlı bir yapı. Çeşme ve küçük taş bloklarla döşenmiş meydanla birlikte ortaya çıkarıldığında, kentin en hareketli noktalarından biri gün ışığına kavuşmuş olacak" dedi.

Odeonun yaklaşık 4 metre toprak altında bulunduğunu belirten Dr. Tarkan, Bizans döneminde oturma sıralarının bir kısmının söküldüğünü ancak mevcut örnekler sayesinde restorasyonun hızlı bir şekilde yapılabileceğini söyledi. Yaklaşık 2 bin 500 kişilik kapasitesiyle Sagalassos odeonunun, kapalı yapısı sayesinde yağmur ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarında da etkinliklere ev sahipliği yapabilecek nitelikte olduğunu, kentte ayrıca 9- 10 bin kişilik büyük bir tiyatro bulunduğunu belirten Tarkan, bu verilerden yola çıkarak antik dönemde Sagalassos'un nüfusunun 35- 40 bin civarında olduğunun tahmin edildiğini kaydetti.

Pisidia bölgesinin önde gelen kentlerinden biri olan Sagalassos'un 2'nci yüzyılda imparator kültünün merkezi olduğunu belirten Dr. Tarkan, festival dönemlerinde binlerce kişinin kente akın ettiğini söyledi. Dr. Tarkan ayrıca kazılarda yakın zamanda gün yüzüne çıkarılan küçük bir heykelin de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşılacağını belirterek, "Yürüttüğümüz kazı ve restorasyon çalışmaları sayesinde Sagalassos'un zengin mirası hem bilim dünyasına hem de gelecek kuşaklara aktarılacak" dedi.