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SAG ödülleri sahiplerini buldu: 'Konsey' ve 'Shogun' geceye damga vurdu

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Ekran Oyuncuları Birliği tarafından düzenlenen SAG Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. En İyi Film ödülünü 'Konsey' kazanırken, televizyon kategorisinde 'Shogun' dizi dört önemli ödülün sahibi oldu.

Screen Actors Guild (Ekran Oyuncuları Birliği) tarafından düzenlenen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan SAG Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Geceye damgasını vuran yapımlar arasında en dikkat çekeni, En İyi Film ödülünü kazanan "Konsey" (Conclave) oldu.

Televizyon kategorisinde ise "Shogun" dizisi büyük başarı gösterdi. Dizi, aralarında En İyi Dram Dizisi ödülünün de bulunduğu dört önemli ödülün sahibi oldu. Başrol oyuncuları Hiroyuki Sanada ve Anna Sawai, etkileyici performanslarıyla En İyi Erkek ve Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı.

Sinema dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülü, "The Substance" filmindeki rolüyle Demi Moore'a verildi. Moore, bu rolle daha önce Altın Küre ödülünü de kazanmıştı. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise "A Complete Unknown" filmindeki performansıyla Timothée Chalamet aldı.

Komedi kategorisinde "Only Murders in the Building" dizisi öne çıkarken, mini dizi dalında "Baby Reindeer" ve "The Penguin" yapımlarının oyuncuları ödüllendirildi. Yardımcı oyuncu kategorilerinde Kieran Culkin ve Zoe Saldaña ödüllerin sahibi oldu.

Bu yılki SAG Ödülleri, Hollywood'da çeşitlilik ve kapsayıcılık açısından önemli bir adım olarak değerlendirilirken, yaklaşan Oscar Ödülleri için de önemli ipuçları verdi.

SAG ödülleri sahiplerini buldu: 'Konsey' ve 'Shogun' geceye damga vurdu

SAG ödülleri sahiplerini buldu: 'Konsey' ve 'Shogun' geceye damga vurdu

SAG ödülleri sahiplerini buldu: 'Konsey' ve 'Shogun' geceye damga vurdu

SAG ödülleri sahiplerini buldu: 'Konsey' ve 'Shogun' geceye damga vurdu
Haberler.com / Abdullah Teymur - Kültür Sanat
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