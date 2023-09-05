Ressam Zeki Faik İzer'in gün yüzüne çıkmamış eserleri Ankara'da sanatseverler ile buluştu

ANKARA - Ressam Zeki Faik İzer'in " Paris, İstanbul, Nice" başlıklı sergisi, İstanbul'un ardından İş Sanat Ankara Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Prof. Dr. Ayşegül İzer ile Emre Zeytinoğlu'nın birlikte hazırladığı sergi, Ulus'ta İş Sanat Ankara Sanat Galerisi'nde sanatseverler için kapılarını açtı. Sergi çeşitli koleksiyonlardan ödünç alınan eserlerin yanı sıra, aile arşivinde bulunan ve ilk kez gün yüzüne çıkan eserlerden oluşuyor. 1988 yılında hayatını kaybeden ressam Zeki Faik İzer'in İstanbul'da, Paris'de ve Nice'de yaşadığı dönemlerde yaptığı eserlerden oluşan sergi, 2023'ün sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

"Birbirleriyle konuşan, o döneme ait resimleri bir araya getirdik"

Koleksiyonundaki eserleri sanatseverler ile buluşturan Prof. Dr. Ayşegül İzer, sergiye ışık tutacak bilgiler verdi. Birbiriyle bağlantılı eserleri bir araya getirdiklerini ifade eden İzer, "İzzet Faik İzel'in İstanbul'da, Paris'te ve Nice'de yaşadığı dönemlerde yaptığı tüm resimlerin çoğu bende koleksiyonda duruyordu. İş Sanat sergi yapma teklifi bulununca kabul ettim ve İstanbul'da şahane bir sergi oluştu. O serginin tekrarı Ankara'da, Ulus'taki bu güzel sergide gerçekleşti. Burada 84 adet iş var. İzzet Faik İzel'in öğrencilik döneminden, akademide çalışmalarından, yurtdışındaki öğrencilik dönemlerinden ve döndükten sonra yaptığı modern resimlerden çerçevelenen bir sergi oldu. Koleksiyon bende olduğu için kronolojik bir sergi yapmak istemedik. Çünkü büyükbabam İzzet Faik İzel, bazen 1925'te yaptığı bir resmi 1980'de tekrar yapıyor. Aynı resimleri yan yana getirdiğiniz zaman çok az farklılıklar var. Dolayısıyla kronolojik bir sergi yapmayalım dedik. Birbirleriyle konuşan, o döneme ait resimleri bir araya getirdik" dedi.

"Öğrencilerin sergiyi gezmelerini diliyorum"

Konuşmasını büyükbabası Ressam Zeki Faik İzer'in bir sözü ile bitiren Prof. Dr. Ayşegül İzer, "Sergi, 2023'ün sonuna kadar Ankara Ulus'taki bu güzel galeride açık kalacak. Sanatseverlerin ve özellikle öğrencilerin sergiyi gezmelerini diliyorum. Çünkü büyükbabam diyordu ki, 'Belki resimlerimi sevmeyebilirsiniz ama onlara emek verdiğimi görmenizi isterim'" ifadelerini kullandı.