Resim Öğretmeni Gülşah Tigartimur, Geleneksel Halı ve Kilimlerle Sanata Farklı Bir Yaklaşım Getiriyor

SİVAS'ta bir anaokulunda resim öğretmeni olan Gülşah Tigartimur (37), el dokuması geleneksel halı ve kilimleri yaptığı resimler için tuval olarak kullanmaya başladı. At figürleri çizimi yapan Tigartimur, sanata farklı bir yaklaşım getirmek istediğini söyledi.

Kentte resim öğretmenliğinin yanı sıra yaklaşık 15 yıldır sanatsal çalışmalar yapan Gülşah Tigartimur, klasik resim anlayışının dışına çıkarak, geleneksel Anadolu motiflerini el dokuması halı ve kilimleri tuvale dönüştürerek, resimlerini modern sanatla buluşturuyor. Pulur Mahallesi'ndeki evinin çatı katını atölyeye dönüştüren Tigartimur, çalışmalarını burada sürdürüyor. Halk Eğitim Merkezi başta olmak üzere çeşitli kurumlarda da eğitmenlik yapan Tigartimur'un eserleri, özellikle şehir dışından büyük ilgi görüyor. Geleneksel ve çağdaş sanatı özel çalışmalarıyla buluşturan Tigartimur, hem geçmişe hem de geleceğe iz bırakmayı amaçlıyor.

'ÇATI KATINI RESİM ATÖLYESİNE DÖNÜŞTÜRDÜM'

Sanata farklılık kazandırmak için böyle bir çalışma gerçekleştirdiğini belirten Gülşah Tigartimur, "Uzun süredir bu işin içerisindeyim. Biraz işime yenilik getirmek için ahşapların üzerine birçok alanda çalışma yaptım. Bir dönem elek çalışmalarım bayağı bir ses getirdi. Şimdi ise bir farkındalık yaratmak için halılarımızın ve kilimlerimizin üzerine çalışmalar yapmaya başladık. Şu anda aslında yoğun bir talep ve ilgi var. Sadece bunu biraz daha öne çıkarmak istiyorum. Atölye sistemi olarak hep belirli yerlere sahip olduk. Fakat ben bunu bir tık geliştirmek adına ve hem kendi alanımda hem de öğrencilerin daha rahat, aile ortamında hissedecekleri şekilde çalışmasını istedim. Bundan dolayı çatı katımı resim atölyesine çevirdim ve home-ofis olarak işletmekteyim. Alanı bu şekilde değerlendirmiş olduk ve gelen kişilerin de huzur bulduğu bir alan haline geldi. Bunun dışında Halk Eğitim Merkezi gibi birkaç yerde eğitmenliğimi yapıyorum" dedi.

'BİZİM İÇİN HER ŞEY SANAT ESERİ'

Geleneksel motiflerin toplum tarafından sevildiğini vurgulayan Tigartimur, "At, zaten bizim için çok önemli. Türk milletini biliyoruz ki at, avrat, silah kavramı var. Bunlardan ötürü atın hem asilliği hem de toplum olarak her yerde bir adı geçtiği için ve her eve baktığımızda atla ilgili bir figür olduğu için ben de bunlardan yola çıkarak, böyle bir yol seçmek istedim. Atlardan başladık ve genelde bu yönde bir talep olduğu için de dikkat çekti. Satışlarımız iyi gidiyor. Genelde şehir dışına satışlarımız oluyor. Ben bunu biraz daha ileriye taşıyıp, kilimlerin ve yöresel ürünlerin üzerine yapmaya devam edeceğim. Kişiye özgü, örneğin sizin babaannenizden kalan bir eşya var ve bunun üzerine yapılmasını istiyorsanız, ona da yapıyorum. Eski bir ürününüzün üzerine istiyorsanız, ona da yapıyoruz. Manevi olarak değerli olan eşyalarımızı daha değerli hale getirip, evimizde yer edindirmek istedim. Bu ürünler bir ofiste, bir duvarda, her alanda kendi içine özgü, arka dokuyu da bozmadan kullanılabiliyor. İsterseniz bir tuval, tablo ya da halı olarak kullanabilirsiniz. Sanat toplum için mi, toplum sanat için mi bilmiyorum. Ama tek bildiğim bir şey var o da sanatın yerinde durmadığı ve sürekli gelişen bir aktivite olduğu. İnsanların da kendisini için bir şey yapması gerektiğini düşünüyorum ve bundan dolayı da her şey bizim için bir sanat eseridir" diye konuştu.