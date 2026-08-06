Merzifon Zaferi: Anadolu'nun Tapusu

Prof. Dr. Ahmet Kavas, 5 Ağustos 1101 tarihli Merzifon Muharebesi'nin Haçlılara karşı kazanılan tarihi bir zafer olduğunu belirterek, "Merzifon Muharebesi çok önemlidir. Malazgirt kapıyı açmıştır. Merzifon bütün Anadolu'ya tapuyu vermiştir" dedi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Merzifon Vakfı'nın (MERVAK) düzenlediği "Haçlı saldırıları ve 1101 Merzifon Muharebesi" konulu konferansta Merzifon Muharebesi'nin askeri, tarihi ve coğrafi yönleri ele alındı. Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlayan tarihi zaferin yıllardır unutulduğuna işaret eden Prof. Dr. Kavas, "Merzifon Zaferi'nin neden unutturulduğunu konusunu yapay zekaya da soruyoruz. Bir sürü şey söylüyor. Bu coğrafyayı Türklere yurt ettirmemek için bütün Avrupa ayağa kalkmış. Merzifon Muharebesi zafer çok önemlidir. Malazgirt kapıyı açmıştır. Merzifon bütün Anadolu'ya tapuyu vermiştir" diye konuştu.

"Merzifon Muharebesi Anadolu'nun Türk yurdu olmasını kesinleştirdi"

Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan ve Danişmendli Gümüştekin Gazi komutasındaki Türk ordusunun Haçlı kuvvetlerini Merzifon Ovası'nda bozguna uğrattığı 5 Ağustos 1101 tarihinde gerçekleşen Merzifon Muharebesi'nin Anadolu'nun Türk yurdu olmasını kesinleştiren büyük bir zafer olduğunu vurgulayan Kavas, "Birinci Haçlı Seferi'nin devamı üç ordunun yok edilmesiyle Hristiyan Katolik alemi büyük üzüntüye kapılıyor. Kudüs'e gitme, Anadolu'yu geçme hayalleri bitiyor. Bizans imparatorunun Türkleri uzaklaştırma hayali bitiyor" şeklinde konuştu.

"Savaşınızın yerini ne Suluova'ya, ne de Gümüşhacıköy'e kaptırın"

Bulak Kalesi ile Merzifon arasında geçtiğini değerlendirdiği Merzifon Savaşı'nın bir meydan savaşı olduğuna işaret eden Harita Mühendisi Dr. Ömür Esen ise "Proje bizde değil Amasya Üniversitesi'nde. Oradaki bazı kişiler savaşı Gümüşhacıköy'e çekme derdindeler. O dönemlerde Gümüş vardı. Gümüş büyük bir yer değil. Küçük bir alan. Abdizade Hüseyin Hüsamettin'in Amasya Tarihi eserinde Bu savaş sulu ovada geçti deniyor. Merzifon'un önünde sazlık, su toplanan yer var. O sulu ova tabiri ilçe Suluova değil. Merzifonlulara şunu söyleyeceğim. Savaşınızın yerini Ne Suluova'ya, ne de Gümüşhacıköy'e kaptırın" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Prof. Dr. Erkan Göksu, savaş öncesi adım attıkları her yeri harabeye çeviren Haçlıların insanlara zulmettiğine vurgu yaptı. Göksu, "Eğer Haçlılar Merzifon'u geçmiş olsalardı muhtemelen tüm Anadolu'daki Türk varlığını kuşatıp son ferdine kadar 1099'da Kudüs'ü ele geçirdiklerinde yaptıkları katliamın benzerini yapacaklardı" değerlendirmesinde bulundu. Yüksek Mimar Serhat Şahin de, savaş alanının belirlenmesi ve ilerleyen süreçte yapılacak çalışmaları takip edeceklerini söyledi. Şahin, Merzifon Muharebesi zaferinin mutlaka ilmi verilere dayalı arkeoloji çalışmalarının uzmanlarca yapılması sayesinde aydınlatılması için her türlü faaliyeti yürütmeye hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı