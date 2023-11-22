Dünyanın en büyük mezarlığı unvanını taşıyan Vadi's-Selam'da, 6 milyon kişi yatıyor. Irak'ın Necef kentinde bulunan mezarlık, peygamberler, kraliyet mensupları ve bilim adamlarının kalıntılarını barındırıyor. Mezarlık, aynı zamanda İslam'ın üçüncü en önemli hac merkezi olup, pek çok Müslüman dünyanın dört bir yanından buraya gömülmeyi tercih ediyor.

Uzaktan şehir gibi görünse de 6 milyon insanın bulunduğu bir mezarlık: Al-Salam Vadisi

Peygamberler ve kraliyet mensupları da dahil olmak üzere 6 milyon kişinin gömüldüğü Vadi's-Selam mezarlığı dünyanın en büyük mezarlığı unvanını koruyor.

Irak'ın Necef kentindeki Vadi's-Selam mezarlığı her yıl milyonlarca hacı tarafından ziyaret ediliyor ve içinde peygamberlerin, kraliyet mensuplarının ve bilim adamlarının kalıntılarını barındırıyor.

Yukarıdan bakıldığında Vadi's-Selam manzaraları, sıkışık binalara benzeyen sayısız mezarın bulunduğu bir şehre benziyor.

25 km uzunluğu ve 6 km kare genişliği ile mezarlık Necef'in yüzölçümünün yüzde 13'ünü oluşturuyor ve her geçen gün daha da genişliyor.

Altı milyondan fazla cesede ev sahipliği yapan bu mezarlığın nüfusu Norveç, Finlandiya veya Danimarka gibi bazı ülkelerden daha fazladır.

Vadi's-Selam adı "Barış Vadisi" anlamına geliyor ancak bölgenin tarihi barışçıl olmaktan çok uzak.

Irak Savaşı'nın zirvesinde, mezarlığa her gün 250 kadar cesedin defnedildiği bildirildi.

Birbirine yakın mezar taşları ve mozolelerin yanı sıra geniş yeraltı yer altı mezarları Irak savaşında Amerika'ya karşı savaşan kişilerin saklanabileceği mükemmel bir yer haline geldi.

2004 yılında ABD ordusu ile Mehdi Ordusu güçleri arasındaki çatışmaların çoğu mezarlıkta meydana geldi.

Artan cenaze talebini karşılamak amacıyla, aileler sevdiklerini gömmek için yer altında mahzenler ve odalar inşa etti.

Bölge, ilk Şii İmam Ali ibn Abi Talib'in türbesinin bulunduğu İmam Ali Camii'ne yakınlığı nedeniyle Şii Müslümanlar için son derece kutsaldır.

İslam'ın üçüncü en önemli hac merkezidir.

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar kutsal şehrin kalbine gömülmeyi seçiyorlar.

Mezarlığa gömülen her tabut, ilk önceimamın türbesine götürülür ve son dinlenme yerine götürülmeden önce birkaç tur kutsanmaya tabi tutulur.

El-Selam, 1.400 yıldan daha uzun bir süre önce başlayan defin süreciyle Müslümanlar için en eski mezarlardan biridir.

Mezarlığın zengin tarihi, birçok önemli şahsiyetin burada defnedilmesinin sebebidir.

Bunların arasında kraliyet ailesi üyeleri, peygamberler ve padişahlar da bulunmaktadır.

Al-Hira kralları, Hamdania eyaletinin prensleri, Fatimia, Al-Buwayhyia, Saffawayia, Qajar ve Jalairiyah'ın bu yere defnedildiği söyleniyor.

Rivayetlere göre müminlerin ruhları bu mezarlıkta toplanıp, melekler vefat eden her müminin ruhunu buraya getirir ve kim bu mezarlığa defnedilirse Allah onu kabir azabından güvende kılar. Bu mezarlığın eskiliği bin yıldan daha fazladır. Vadi's-Selam mezarlığı, Necef'in kutsal yerlerinden biri olup, aralarında pek çok peygamberin ve pek çok peygamberin evladların, salihlerin ve büyük din adamlarının kabirleri de olmak üzere binlerce insanın gömüldüğü yerdir