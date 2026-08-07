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Niğde'de Arkeoloji ve Kültürel Miras Çalıştayı Düzenlendi

Niğde'de Arkeoloji ve Kültürel Miras Çalıştayı Düzenlendi
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Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Niğde Arkeolojisi ve Kültürel Miras Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Niğde Arkeolojisi ve Kültürel Miras Çalıştayı" gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, kentin tarih boyunca yalnızca bir yerleşim yeri olmadığını, aynı zamanda medeniyetlerin buluştuğu ve kültürlerin kaynaştığı çok özel bir merkez olduğunu söyledi.

Akmeşe, Niğde'nin Roma'dan Bizans'a, Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar uzanan tarihi mirası olduğunu belirterek, kentin adeta yaşayan bir açık hava müzesi olduğuna dikkati çekti.

Kentte 7 farklı bilimsel kazı çalışmasının sürdürüldüğünü aktaran Akmeşe, kazıların kentin tarihine her geçen yıl yeni sayfalar eklediğini kaydetti.

Bu kazılarda görev yapan bilim insanlarının, yalnızca toprak altındaki eserleri gün yüzüne çıkarmadıklarını anlatan Akmeşe, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda insanlık tarihine de yeni bilgiler kazandırıyor, kültürel mirasımızın korunmasına ve bilim dünyasına önemli katkılar sunuyorlar. İki gün boyunca değerli kazı başkanlarımız ve bilim heyetleri, yürüttükleri çalışmaların sonuçlarını, yeni bulgularını ve bilimsel değerlendirmelerini bizlerle paylaşacaklar. Bu paylaşım, disiplinler arası etkileşimi güçlendirecek yeni araştırmalara kapı aralayacak ve Niğde'nin arkeolojik potansiyelinin daha geniş çevreler tarafından tanınmasına önemli katkılar sağlayacaktır."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de kadim toprakların kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirtti.

Niğde'nin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını anımsatan Özdemir, "Arkeoloji sadece eserleri ortaya çıkarmak için değil, aslında bir milletin hafızasını, kimliğini ve medeniyet yolculuğunu gün yüzüne çıkarmaktır. Geçmişini bilen toplumlar geleceğini çok daha sağlam inşa ederler. Çalıştayda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer ise çalıştayın ülke ve kent için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kaynak: AA
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