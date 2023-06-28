Nepal'in Bhaktapur kentinde Asar Pandra kutlamaları başladı

Nepal'in Bhaktapur kenti sakinleri Asar Pandra kutlamaları için yoğurt mayalıyor. Asar Pandra, Nepal'in Asar ayının 15. gününde kutlanan ve pirinç ekiminin başlamasını simgeleyen bir festivaldir.

Nepal'in Bhaktapur kentinde Ulusal Çeltik Günü olarak da bilinen Asar Pandra yaklaşırken pazarda satmak için yoğurt mayalayan bir kadın, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf Sulav Shrestha/Xinhua)

BHAKTAPUR, Nepal, 28 Haziran (Xinhua) -- Asar Pandra yaklaşırken Nepal'in Bhaktapur kenti sakinleri pazarda satmak için yoğurt mayalıyor.

Ulusal Çeltik Günü olarak da bilinen Asar Pandra, Nepal'in Asar ayının 15. gününde kutlanıyor ve muson mevsiminin gelmesiyle birlikte pirinç ekiminin başlamasını simgeliyor.

Nepal'in Bhaktapur kentinde Ulusal Çeltik Günü olarak da bilinen Asar Pandra yaklaşırken pazarda satılacak yoğurtlar mayalanıyor, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in Bhaktapur kentinde Ulusal Çeltik Günü olarak da bilinen Asar Pandra yaklaşırken pazarda satmak için yoğurt mayalayan bir kadın, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in Bhaktapur kentinde Ulusal Çeltik Günü olarak da bilinen Asar Pandra yaklaşırken pazarda satmak için yoğurt mayalayan bir kadın, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in Bhaktapur kentinde Ulusal Çeltik Günü olarak da bilinen Asar Pandra yaklaşırken pazarda satmak için yoğurt mayalayan bir kadın, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in Bhaktapur kentinde Ulusal Çeltik Günü olarak da bilinen Asar Pandra yaklaşırken pazarda satmak için yoğurt mayalayan bir kadın, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in Bhaktapur kentinde Ulusal Çeltik Günü olarak da bilinen Asar Pandra yaklaşırken pazarda satmak için yoğurt mayalayan bir kadın, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in Bhaktapur kentinde Ulusal Çeltik Günü olarak da bilinen Asar Pandra yaklaşırken pazarda satmak için yoğurt mayalayan bir kadın, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf Sulav Shrestha/Xinhua)