Metropolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları tanıtıldı

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Metropolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek'in katıldığı etkinlikle tanıtıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Metropolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek'in katıldığı etkinlikle tanıtıldı.

Hotar ve Aybek, Metropolis Antik Kenti'ndeki antik tiyatroda gazetecilerle bir araya geldi.

Kazı çalışmalarının DEÜ Arkeoloji Bölümü kurucusu Prof. Dr. Recep Meriç tarafından 1990'lı yıllarda başlatıldığını anımsatan Hotar, antik kentte kazı heyeti başkanlığını sürdüren Prof. Dr. Serdar Aybek kadrolarına geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kazı yapma yetkisinin temmuz ayında yeniden üniversitelerine verildiğini anlattı.

Üniversite olarak Metropolis'in arkeoloji dünyasında daha çok anılması için çalışacaklarını, antik kentte çok önemli bilimsel veriler elde edildiğini ifade eden Hotar, şunları kaydetti:

"Burası adeta bir laboratuvar. Çok kıymetli verilerimiz var. Özellikle genç akademisyenlerimizi teşvik ediyoruz, akademik çalışmalar için hocalarımızı da gençlere yol göstermesi noktasında teşvik ediyoruz. Burayı en üst düzeyde korumaya çalışıyoruz."

Prof. Dr. Hotar, Metropolis'e daha çok araştırmacıyla turistin gelmesinin İzmir turizmine katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Bereketli toprakların zenginliğini yansıtıyor

Aybek ise alandaki çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığıyla üniversite adına yürütüldüğünü dile getirerek, Metropolis'in uluslararası öneme sahip olduğunu aktardı.

Metropolis'in, İyonya'nın çok önemli, bereketli toprakları kendisine sınır almış bir kenti olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aybek, şöyle konuştu:

"Özellikle tarım ticaretiyle öne çıkmış. Metropolis'in harabelerini gezdiğimizde zenginliği, sanat düzeyini, o güzel mermer yapıları görebiliyoruz ve o günün görkemini anlayabiliyoruz. Burada her zaman sürprizlerle karşılaşıyoruz. Yamaçta kurulmuş olduğu için genellikle kalıntılar derin dolgular altında ortaya çıkıyor. Arkeolojik kazıların sonucunda yeni ve çok önemli buluntular ortaya çıktı. Yerinde korunmuş sütunlar, mozaikli galeriler, tuğla dükkanlar... Metropolis'in ticaret hayatının en canlı olduğu bölümünde çalışıyoruz ve heyecanla önümüzdeki yıllardaki çalışmaları bekliyoruz."