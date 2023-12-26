Mersin Şehir Hastanesi, çocuk polikliniklerini çizgi film karakterleriyle süsledi

Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli nişanlı çift, tedavi gören çocukların yüzünü güldürmek için poliklinik duvarlarını çizgi film karakterlerinin resimleriyle süsledi.

Çocuk Hastalıkları Servisinde görevli hemşire Zozan Yaşar ve Yenidoğan Yoğun Bakımda çalışan nişanlısı Devran Emre, muayeneye gelenler ile tedavileri süren çocukların moralinin artırılması amacıyla çalışma başlattı.

Hastane yönetimiyle görüşen hemşire çift, olumlu yanıtın ardından çocuk polikliniklerinin duvarlarını renklendirmek için kolları sıvadı.

Mesailerinden kalan vakitlerde ellerine fırça alan Emre ve Yaşar, duvarlara çizgi film karakterlerinden oluşan 40 resim çizdi.

Çizim ve boyama işleminin 8 ayda tamamlandığı çalışma, hasta yakınlarınca beğeniyle karşılandı.

"Hastaneye uyum ve tedavi sürecini hızlandırmayı amaçlıyoruz"

Zozan Yaşar, AA muhabirine, hastane ortamını renklendirerek çocukları mutlu etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Hobi olarak başladıkları resim sanatını çocuklar için kullandıklarını dile getiren Yaşar, "Resimlerde, çocuklara ilham olabilecek, olumlu izlenim yaratabilecek, renkli ve yaşlarına uygun çizgi film karakterlerini kullandık. Bu sayede onların hastaneye uyum ve tedavi sürecini hızlandırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Yaşar, miniklerin olumlu tepkilerinin kendilerini motive ettiğini belirterek, "Çocuklar çizim yaparken bizi izliyor, bazen de yardım ediyorlar. Resimlere bakarken rahatsızlıklarını unuttukları anlar oluyor." dedi.

Devran Emre de hastaların ruh sağlığının iyi olmasının tedavi süreçlerini olumlu etkilediğini vurgulayarak, "Çizimlerimiz sayesinde çocukların tedavilerinin hızlandığını görmek en büyük motivasyon kaynağımız oldu." ifadesini kullandı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şanlıay Şahin de serviste tedavi gören hastalar ile yakınlarının moralini yüksek tutmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Hasta yakını Yüksel Edrene de çocuğunun resimleri beğendiğini ve kendini parktaymış gibi hissettiğini kaydetti.