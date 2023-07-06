Mersin'de Roman Kültür ve Sanat Evi Yapılıyor

Mezitli Belediyesi tarafından Mersin'de yaşayan Roman vatandaşların yaşam tarzlarının ve yemek kültürünün tanıtılacağı Roman Kültür ve Sanat Evi yapılıyor. Romanlara ait kültür mirasının değerlendirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hayata geçirilecek Roman Kültür ve Sanat Evi yapımıyla ilgili protokol, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam arasında imzalandı.

Mezitli Belediyesi tarafından Mersin'de yaşayan Roman vatandaşların yaşam tarzlarının ve yemek kültürünün tanıtılacağı Roman Kültür ve Sanat Evi yapılıyor. Romanlara ait kültür mirasın değerlendirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hayata geçirilecek Roman Kültür ve Sanat Evi yapımıyla ilgili protokol, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam arasında imzalandı.

Protokole göre, Mezitli Belediyesi tarafından hazırlanacak Roman Kültür ve Sosyal Evi'nde renkli ve geleneksel Roman kıyafetlerinin, hasır sepet dokuma örneklerinin, geleneksel zanaat ürünlerinin, Roman kültürünün bir parçası olan at arabasının motiflerinin, Roman tarihinin anlatıldığı açık belgelerini ve görsellerinin bulunduğu dekoratif konsept tasarlanacak. Ayrıca Roman gastronomisi tanıtılacak, akademik eserlerle, roman, şiir, edebiyat, tarih konularında söyleşiler gerçekleştirilecek yaratıcı yazarlık atölyeleri kapsamında çalışmalar yürütülecek. Romanes konuşma günleri düzenlenecek, müzik ve tiyatro eğitimleri verilecek. Romanlarla ilgili önemli gün ve tarihlerde geleneksel roman müzikleri şarkıları dansları sergilenecek, film ve belgesel gösterimi düzenlenecek.

"ROMAN OLAN VE ROMAN KÜLTÜRÜNE İLGİLİ DUYAN BİREYLER BU ÇATI ALTINDA BULUŞACAK"

Mezitli Belediyesi ile işbirliği içerisinde çok önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bizim için son derece anlamlı ve özel bir projeye daha imza atıyoruz. Romanlara ait kültür mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve değerlendirilmesi için Roman olan ve Roman kültürüne ilgili duyan bireylerin birlikte düşünüp üretebileceği sanatsal, kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebileceği Roman Kültür ve Sanat Evi kurulması kararı aldık. Bu roman kültür sanat ve projesi ile toplumda unutulmaya yüz tutmuş romanların yaşam biçimlerine kültürel sanatlar faaliyetlerinin gelişimine Kültür sanat etkinliklerinin kolektif bilinçle toplumsal alanlara yaymaya romanlara yolculuk yapmaya çalışılacak."

"ROMAN VATANDAŞLARIMIZIN KENDİLERİNİ DAHA İYİ İFADE EDEBİLECEĞİ OLANAKLAR SAĞLAYACAĞIZ"

Mersin'de yaşayan Roman vatandaşların büyük bölümünün Mezitli'de ikamet ettiğine dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da "Kültürümüzün en önemli zenginliklerinden birisi olan Roman vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini, sahip oldukları kültürel ve sosyal zenginliklerini geliştirerek kendilerini ifade edebilmelerini istiyoruz. Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu ile birlikte Mezitli'de Roman Kültür ve Sanat Evi yapılmasına karar verdik. Roman Kültür ve Sanat Evimizde diğer bölgelere örnek olacak şekilde etkinlikler düzenleyeceğiz, Roman vatandaşlarımızın kendilerini daha iyi ifade edebileceği olanaklar sağlayacağız. Başta istihdam ve eğitim olmak üzere çok önemli adımları birlikte atacağız" diye konuştu.