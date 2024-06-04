Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'nde Resim Sergisi

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'ndeki resim kursunda ders veren resim sanatçısı Mehmet Najafzadeh ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergi, sanatseverlerle buluştu. Sulu boya ve yağlı boya kullanılarak hazırlanan ve 72 eserden oluşan sergi 11 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Üsküdar'daki Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Merkezi'nde, resim sanatçısı Mehmet Najafzadeh ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Farklı yaş ve meslek grubundan resim sanatına ilgisi olan 14 kursiyer aldıkları eğitimler sonucunda yapılan eserler yağlı ve sulu boya kullanılarak farklı tekniklerle yapıldı.

72 eserin olduğu sergi, bir hafta boyunca Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'nde ziyaret edilebilecek. Sergideki eserlerin satışından elde edilen gelirler ise Filistin'e yardım olarak gönderilecek.

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'nde resim kursuna katılan öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla hazırlanan Mehmet Najafzadeh ve 14 öğrencinin eserlerinin yer aldığı sergi açılışına Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, kursiyerlerin aileleri ve yakınları katılım gösterdi.

Açılış töreninde kursiyerlere sertifika ve çiçek verilirken, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı'ya Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu üyesi Olcay Aydemir tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatının minyatür sanatıyla anlatıldığı ve Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği tarafından basılan Süleymanname adlı kitap takdim edildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından kursiyerler ve Kaymakam Yazıcı sergiyi gezdi.

"HER TÜRLÜ TALEBİ DESTEKLEMEYE HAZIRIZ"

Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, "2023-2024 eğitim öğretim döneminde halk eğitim bünyemize 2 bine yakın çeşitli kurslar açtık. Bu kurslarda 30 bine yakın kursiyerimiz eğitim aldı. Çınar Uluslararası Sanat ve Kültür Derneğiyle iş birliği yaptığımız güzide derneklerimizden bir tanesidir. Önümüzdeki süreçte de ne zaman olursa gelecek her türlü talebi desteklemeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

"SANAT İCRA EDEN KENDİ RUHUYLA İLGİLENİYOR"

Sanatın önemine dikkat çeken ressam Mehmet Najafzadeh, "Bu sergi sevgili öğrencilerimizin 2 sene içinde yaptıkları bir sergi. Ben sergiyi gördüğüm zaman memnun kaldım. Öğrencilerimiz gerçekten bu işe özen gösteriyorlar. Çabaları şimdiye dek iyi bir sonuca vardı. Çünkü sanat, resim bitmez. Resim her zaman ilerler. Resim ve sanat insana tamamıyla huzur, mutluluk veriyor. Çünkü sanat icra eden kendi ruhuyla ilgileniyor. Bu da kesinlikle insanlar için çok faydalı" ifadelerini kullandı.

"ÇOK NİTELİKLİ BİR SERGİ OLDU"

Sergi ile ilgili bilgi veren Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu üyesi Olcay Aydemir, "Çınar Kültür ve Sanat Merkezi'nin çok sayıda sergilerinden biri. Hocamız Mehmet Najafzadeh'nin kursiyerleriyle birlikte yaptığı yetişkinlerin oluşturduğu resimlerden oluşan bir sergi. Yaklaşık 72 resim görüyorsunuz. Ziyaretçilerimizin çok kıymetli eserleri burada görme şansı olacak. Eserlerde doğa, insan portreleri görülüyor. Geleneksel kültürümüze ait parçalar da sergide görülüyor. Tamamıyla yağlı boya eserler yer alıyor ama karışık teknikler de var. Bunlar uzun soluklu bir eğitimin sonucunda oluşmuş eserler. Çok nitelikli bir sergi oldu. Bu eserlerin satışından elde edilen gelirler Filistin'deki kardeşlerimize yardım olarak gidecek. Eserleri satın alan kişilerin bu anlamda kıymetli bir hatırası olacak" diye konuştu.

"HAYALİM EMEKLİ OLDUĞUMDA SADECE RESİM YAPMAKTI"

27 sene Almanca öğretmenliği yaptıktan sonra hayali emekli olunca resim sanatını icra etmek olan Hülya Doğan, " Almanca öğretmeniyim. Hayalim emekli olduğumda sadece resim yapmaktı. Şimdi hayalimi gerçekleştirip sadece resim yapıyorum. Bu sergimize ise 1 yıldır hazırlanıyoruz. Hepimiz sanatı çok seviyoruz. Buradaki arkadaşlarımızla güzel bir dostluğumuz da oldu. Resim yaparken hepimiz bu dünyadan kopuyoruz. Hepimiz için çok güzel bir çalışma oluyor. Eserlerim de yağlı boya tekniğini kullandım. Önce çiziyorum ondan sonra yağlı boya olarak çalışıyorum üzerinde" ifadelerini kullandı.

"SANATIN EKSİKLİĞİNİ İÇİMDE HEP HİSSETTİM"

Arzu Yılmaz ise, "Yıllarca ticaretle uğraştım. Daha sonra spor alanı ile ilgilendim ama sanatın eksikliğini içimde hep hissettim. Amatörce yağlı boya yapıyordum ama içimde ukde kalmıştı. Ben kendimi burada geliştirmek istedim. Kıymetli hocamız Mehmet Najafzadeh'nin önderliğinde bu eserleri kendimizce çıkarmaya çalıştık" dedi.

Sergide eserleri bulunan sanatçılar;

Nil Alagöl, Ayşin Selcan, Zeynep Uras, Feyza Karartı, Rana Çevikalp, Cemile Asadova, Kübra Keskin Başoğlu, Arzu Yılmaz, Hülya Doğan, Tülay Cesur, Nergis Kocabıyık, Goncagül Ayanoğlu, Emel Ayvaz, Öznur Aksu, Serra Keleş.

Mehmet Najafzadeh ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergi, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir hafta boyunca sabah 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.