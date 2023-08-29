Mardin'de Türkiye'nin İlk Süryani Kütüphanesi Açıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye'nin ilk Süryani Kütüphanesi Mardin'in Midyat ilçesi kırsal Anıtlı Mahallesi'ndeki UNESO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Meryem Ana Kilisesi'nde açıldı.

Aslen Anıtlı Mahallesi'nden olan 'Be Shao' ailesinden Zeki Yalçın'ın, babası Şabo ve annesi Meryem Yalçın adına yaptırdığı kütüphane Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın denetiminde Mardin Valiliği'nin onayı ile düzenlenen törenle açıldı. 'Be Shao Süryani Kütüphanesi' adıyla hizmet verecek olan kütüphanenin açılışına Kültür ve Turizm İl Müdürü Elif Belkıs Baştürk, Belediye Başkan Vekili Avukat Mehmet Sait Baş, Süryani Dernekler Federasyonu Başkanı Evgil Türker, Mardin Müze Müdürü Gani Tarkan, Anıtlı köyü muhtarı ve kütüphanenin sorumlusu Habib Doğan, yurt içi ve yurt dışından Süryani cemaati ve davetliler katıldı. Yapılan konuşmaların ardından kütüphane zılgıtlar eşliğinde açıldı. 2 binin üzerinde kitap bulunan kütüphane, haftanın 7 günü 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kütüphane sorumlusu ve Anıtlı Mahallesi muhtarı Habib Doğan, Süryaniler arasında evet bir ilktir. Birçok kilisede aslında kitaplık şeklinde mutlaka vardır, bir bölüm ayrılıyor. Ama halka açık kütüphane ilk kez Meryem Ana'da gerçekleşti. Onun için gerçekten çok mutluyuz ve inanıyorum ki büyük faydalar sağlayacak. Şimdi Anıtlı'da Be Shao ailesi adına açılan yeni kütüphane Türkiye'de ilk kez kütüphaneler arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kayıtlarında yer almaktadır. Bu tarihi kilisede amacımız yöremizdeki insanlara hizmet etmektir. Yani birçok öğrenci ve akademik çevrelerden bize gelen insanlar vardı. Sürekli Süryaniler ile ilgili aslında kaynak arayışındaydılar. ya sözlü bilgiler alınıyordu ya da başka şekilde. Bir arada kaynak bulmak biraz zor oluyordu. Biz bu sorunların da aslında giderilmesi amacıyla böyle bir adım attık. İnanıyorum ki çok faydalı olacak" dedi.

'HAYAL BİLE ETMİYORDUK'

Zeki Yalçın da Annemizin babamızın adına bir kütüphane yapalım dedik. Nereye yapalım dedik Aslımız Anıtlı köyünden olduğu için buraya karar verdik. Köy muhtarı ile konuştuk, o da çok sevindi. Bu şekilde bir buçuk iki sene önce bu fikri ortaya attığımızdan sonra buraya kadar geldik. Şimdi açtık. Çok çok sevinçliyim diye konuştu.

Mahallede oturan Meryem Akyüz ise Çok mutluyuz bugün bu kütüphanemizin açılışı olduğu için. Yani ilk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Köyümüzde kütüphane olacak artık. İstediğimiz zaman gelip kitap okuyacağız. Çocuklarımız için çok faydalı. Herkese çok teşekkürler" ifadelerini kullandı. (DHA)