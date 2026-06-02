Manisalılar sanat ve tarihle iç içe günler yaşıyor

Manisa Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde genç sesler sahne alırken, geleneksel sanat atölyeleri, kültürel miras etkinlikleri ve çocuklara yönelik programlar büyük ilgi gördü. Şehrin dört bir yanında düzenlenen etkinlikler, Manisalılara sanat ve tarihle iç içe unutulmaz bir gün yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali, üçüncü gününde de birbirinden renkli etkinliklerle sanatseverleri buluşturdu. Konserlerden atölyelere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen programlar, Manisa'nın farklı noktalarında yoğun katılımla takip edildi.

Festival kapsamında Manisa İl Halk Kütüphanesi'nde sahne alan Şef Arcan Aydınlı yönetimindeki Manisa Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu, seslendirdiği eserlerle dinleyicilerden tam not aldı. Genç müzisyenlerin performansı festivalin öne çıkan etkinlikleri arasında yer aldı.

Festivalin kültürel miras temalı etkinlikleri de büyük ilgi gördü. Katı' Atölyesi'nde katılımcılar, Türk süsleme sanatlarının önemli örneklerinden biri olan katı sanatını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Sikke Basım Atölyesi'nde ise geçmişte önemli bir darphane kenti olan Alaşehir'in antik dönemdeki adı olan Philadelphia'nın darphane geleneği yeniden canlandırıldı. Katılımcılar, Roma döneminde basılan sikkelerden ilham alınarak hazırlanan modeller üzerinden kendi sikkelerini basarak tarihe yolculuk yaptı.

Manisa İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Ben Kimim?" söyleşisinde yazar Nilgün Hökenek Ürkmez, gençlik dönemi, kimlik arayışı ve bireyin çevresiyle kurduğu ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Festival kapsamında düzenlenen "Dostluğa ve Kardeşliğe Açılan Pencere; Philadelphia" konferansında ise Alaşehir'in tarihi ve kültürel geçmişi ele alındı. Aynı çerçevede gerçekleştirilen "Philadelphia'dan Alaşehir'e: Kültürel Mirasın İzinde" video gösterimi de ziyaretçilerden ilgi gördü.

Çocuklar için hazırlanan etkinlikler de festival coşkusuna renk kattı. Manisa Müzesi Çocuk Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen "Kültür Koruyucuları" etkinliğinde çocuklara kültürel mirasın korunmasının önemi anlatıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen etkinlikte minikler, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına yönelik bilinç kazandı.

Manisa İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen Drama Atölyesi'nde ise çocuklar kitaplar ve hikayeler eşliğinde drama çalışmaları gerçekleştirdi. Çağdaş Drama Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte katılımcılar hem eğlendi hem de hayal güçlerini geliştirme imkanı buldu.

Manisa Kültür Yolu Festivali, kültür, sanat ve tarihi bir araya getiren etkinlikleriyle kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmaya devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı