CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı

Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'in başvurularını değerlendiren TBMM Başkanlığı, grup toplantısının yapılmasına resmi olarak izin verdi. 2.5 yıl aradan sonra genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ise Özel'e grup kürsüsünü kapatmak ve toplantıyı engellemek için Meclis'e resmi başvuruda bulunacak.

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, CHP'de yaşanan grup toplantısı krizini Meclis'ten takip ediyor. Özgür Özel’in konuşması saat 13.30’da olacak. CHP'li vekiller ise 2,5 saat öncesinden toplanmaya başladı.

SADECE VEKİLLER SALONA ALINIYOR

Vekiller, kendi aralarında basına kapalı olarak toplantı gerçekleştirmek üzere salonda yerlerini aldı. Salona sadece milletvekilleri alınırken, eski milletvekilleri ve danışmanların içeri girmesine izin verilmiyor.

"HEYECANLIYIZ, TARİHİ BİR GÜN"

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, salona girerken "Heyecanlıyız tarihi bir gün. Tarihe tanıklık etmek için erkenden yerimizi alalım" ifadelerini kullandı.

GRUP TOPLANSINA ESKİ VEKİLLER DE ÇAĞIRILDI

Özgür Özel’i destekleyen eski milletvekillerinin de grup toplantısına katılmak üzere Ankara’ya davet edildikleri, 300 dolayında eski vekilin toplantıya katılacağı belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com