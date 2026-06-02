CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yapılacak ilk Grup Toplantısı öncesinde çok sayıda milletvekilinin peş peşe imza attığı görüntüler siyasi kulislerde dikkat çekti. İmzaların ne amaçla toplandığı merak edilirken, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'e konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İMZALARIN NEDENİ SORULDU

Grup toplantısı öncesinde milletvekillerinin yoğun şekilde imza attığının görülmesi üzerine imzaların parti içi bir süreçle bağlantılı olup olmadığı yönünde yorumlar yapıldı.

Konuya açıklık getiren Mahmut Tanal, CHP Grup İç Tüzüğü'ne atıfta bulunarak grup başkanlığı ve grup yönetimine ilişkin kuralların açık olduğunu söyledi.

"GRUP BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL'DİR"

Mahmut Tanal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aynı zamanda Meclis grubunun başkanı olduğunu belirterek, grup iç tüzüğünün bu konuda net hükümler içerdiğini ifade etti. Tanal, geçmiş dönemlerde de benzer uygulamaların yaşandığını belirterek bunun yeni bir durum olmadığını savundu.

"İMZALAR TOPRAK KANUNU İÇİNDİ"

İmza hareketliliğinin nedenine ilişkin açıklama yapan Tanal, milletvekillerinin Toprak Koruma Kanunu ile ilgili önergeler için imza verdiğini söyledi.

Tanal, "İmzaladığımız önergeler Toprak Kanunu'nu korumaya yönelik önergelerdi. Maalesef şu anda bu iktidar Toprak Kanunu'nu da ilga etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEYE DEVAM"

Açıklamasında demokrasi, hukuk devleti ve adalet vurgusu yapan Tanal, CHP'nin hem siyasi hem de hukuki alanlarda mücadelesini sürdürdüğünü belirtti. Tanal, "Bizim işimiz çok ağır ama yılgınlık yok. Mücadeleye devam" dedi.