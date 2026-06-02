Bahçeli: Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar CHP'ye yakışmıyor

Parti grubunda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Ülkemiz, siyasi tansiyonun yüksek seyrettiği bir dönemden geçiyor. Bayram, CHP için kucaklaşma değil kutuplaşmaya dönüştü. Yaşananlar CHP'ye yakışmıyor. CHP'de kutuplaşma derinleşti. Yaşanan gelişmeler demokrasimize zarar verici bir noktaya varmaktadır. Provokasyonları artıracak söylem ve eylemlerden kaçınılmalı" ifadelerine yer verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

"Son grup toplantımızdan sonra milletçe anlamlı ve önemli günler geçti. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzuru ve şükrü içinde olduk" sözleriyle konuşmasına başlayan Bahçeli, CHP içerisinde yaşanan mutlak butlan kriziyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. 

"YAŞANANLAR CHP'YE YAKIŞMIYOR"

Bayramın CHP için kucaklaşma değil kutuplaşmaya dönüştüğünü ifade eden Bahçeli, "Yaşananlar CHP'ye yakışmıyor. Yaşanan gelişmeler demokrasimize zarar verici bir noktaya varmaktadır. Provokasyonları artıracak söylem ve eylemlerden kaçınılmalı. Türk siyasetinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya ve meşrulaştırmaya çalıştırılmaya şahit olunmaktadır" dedi. 

Ayrıntılar geliyor... 

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (1)

ömer ellialtı:

emeği yok sanki birde güzelleme yapıyor

