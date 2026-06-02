Bıçaklanan genç yardım istediği polis tarafından kelepçelendi: Hastanede hayatını kaybetti!

İngiltere'de ortaya çıkan polis kamerası görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Ağır şekilde bıçaklanan 18 yaşındaki Henry Nowak'ın yardım çığlıklarına rağmen polis tarafından kelepçelendiği anlar büyük tepki çekti.

Defalarca bıçaklandığını söyleyen genç, "Nefes alamıyorum" diye yalvarırken polislerin onu saldırgan sanması, ölümünden sonra yeniden tartışma konusu oldu.

Trajik olay, Southampton kentinde geçtiğimiz yıl yaşandı. Arkadaşlarıyla geçirdiği gecenin ardından evine dönmekte olan Henry Nowak, 23 yaşındaki Vickrum Digwa'nın rastgele gerçekleştirdiği saldırının hedefi oldu. Mahkeme kayıtlarına göre Digwa, genç öğrenciyi sokak ortasında beş kez bıçakladı.

Ailenin izniyle kamuoyuyla paylaşılan polis kamerası görüntülerinde Henry'nin kanlar içinde olmasına rağmen polislerin onun bıçaklandığına inanmadığı görülüyor.

Görüntülerde genç adamın defalarca yardım istediği, ambulans çağrılması için yalvardığı ve yaşadığı acıyı anlatmaya çalıştığı duyuluyor.

Buna rağmen polis memurlarından birinin Henry'ye, "Sanmıyorum dostum" diyerek karşılık verdiği görülüyor.

Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı genci sorgulamaya devam ederken, gerçek saldırgan Vickrum Digwa ise polisleri yanıltmaya çalışıyordu.

Mahkeme kayıtlarına göre Digwa, polisi kendisi aradı ve ırkçı saldırıya uğradığını öne sürdü. Yüzündeki hafif yaralanmayı göstererek mağdur olduğunu savunan saldırgan, geleneksel Sih türbanının da Henry tarafından çıkarıldığını iddia etti.

Bu iddialar nedeniyle polislerin ilk anda saldırgan yerine kurbanı şüpheli olarak değerlendirdiği ortaya çıktı.

Görüntülerde Henry Nowak'ın en az yedi kez "Nefes alamıyorum" dediği duyuluyor. Ancak buna rağmen genç yere yatırılıyor ve kelepçeleniyor. Kısa süre sonra bilincini kaybeden Henry, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiriyor.

Mahkemede sunulan tıbbi raporlar, genç öğrencinin aldığı bıçak darbeleri sonucu meydana gelen ağır iç kanama nedeniyle kendi kanında boğularak öldüğünü ortaya koydu.

Dava sonunda Southampton Kraliyet Mahkemesi, Vickrum Digwa'yı cinayetten suçlu bularak 21 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Davaya bakan Yargıç William Mousley KC, saldırganın ortaya attığı ırkçılık iddialarını "kötücül bir yalan" olarak nitelendirdi. Mahkeme, Digwa'nın hem polisi yanlış yönlendirdiğini hem de olay sonrasında toplumda gereksiz bir gerilim yarattığını belirtti.

Yargıç kararında, "Sadece Henry'nin hayatını elinden almadın. Ailesine, arkadaşlarına ve onu seven herkese onarılamaz bir acı yaşattın. Ayrıca ailene, topluluğuna ve dinine de zarar verdin" ifadelerini kullandı.

Soruşturmada saldırganın kullandığı silah da dikkat çekti. Digwa'nın, Sih inancında taşınmasına izin verilen küçük Kirpan yerine yaklaşık 21 santimetre uzunluğunda bir bıçak taşıdığı tespit edildi. Mahkeme, saldırıda kullanılan silahın dini amaçlı taşınan geleneksel Kirpan ile aynı kategoride değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

Kararın ardından Birleşik Krallık Sih Federasyonu da bir açıklama yayımlayarak saldırıda kullanılan bıçağın dini bir sembol değil, saldırı amacıyla kullanılabilecek bir silah olduğunu belirtti.

Öte yandan ortaya çıkan polis kamerası görüntüleri, olay yerindeki müdahale sürecine ilişkin ciddi soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Görüntüleri izleyen birçok kişi, ağır yaralı bir gencin yardım çağrılarına rağmen neden saldırgan olarak değerlendirildiğini sorgularken, olay İngiltere'de polis uygulamalarıyla ilgili yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.