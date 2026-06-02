Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanı Özgür Özel’in bugün yapmayı planladığı grup toplantısına vize vermedi. TBMM Başkanlığı’nın toplantı sorusuna "Böyle bir talebimiz yoktur" yanıtını gönderen Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel'e grup kürsüsünü kapatmak ve toplantıyı tamamen engellemek için bugün saat 13.30'da Meclis'e resmi başvuruda bulunacak.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yargı kararıyla başlayan yönetim değişimi, TBMM çatısı altında yeni bir yetki ve meşruiyet krizine dönüştü. "Mutlak butlan" kararı sonrasında genel başkanlık makamına yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel arasındaki "çift başlılık" savaşı, bugün yapılması planlanan CHP Grup Toplantısı üzerinden devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU "TALEBİMİZ YOK" DEDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün CHP Genel Merkezi’ne resmi bir yazı göndererek bugün CHP Grup Toplantısı’nın yapılıp yapılmayacağını sordu. Meclis Başkanlığı’ndan gelen bu kritik soruya yanıt, koltuğu devralan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden geldi. Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, Meclis’e gönderilen yanıtta, bugün için CHP olarak bir grup toplantısı yapma taleplerinin bulunmadığının resmi olarak bildirildiğini aktardı.

TBMM'YE BAŞVURU YAPILACAK

Kılıçdaroğlu yönetiminin hamlesi sadece yazıya yanıt vermekle sınırlı kalmadı. Özgür Özel’in bugün gerçekleştirmeyi planladığı grup toplantısının önüne geçmek için doğrudan hukuki ve bürokratik mekanizmalar devreye sokuldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel’e bugün saat 13.30'da Meclis’te Grup Toplantısı yaptırılmaması ve salonun açılmaması yönünde resmi talebini iletmek üzere TBMM Başkanlığı’na başvuruda bulunacağı öğrenildi.

İPLER KOPMA NOKTASINA GELDİ 

Özgür Özel’in kurultay için rekor hızla imza topladığı bu sıcak günde, Kılıçdaroğlu’nun Meclis nezdinde attığı bu grup toplantısı engeli adımı, parti içindeki iplerin tamamen kopma noktasına geldiğini gözler önüne serdi. Meclis Başkanlığı’nın, Kılıçdaroğlu’nun saat 13.30'daki başvurusunun ardından nasıl bir tavır alacağı ise merakla bekleniyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti

ABD'yi ayağa kaldıran patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı

"Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'de şok veda! Önce öpüştü sonra ölüme gönderdi

Diziye böyle veda etti! Önce öpüştü sonra planını devreye soktu
İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif

Fener'den aldığı teklif ortaya çıktı! Bu iş artık tamam sayılır
İtalya açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem

İtalya açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi

Ne yaptın sen öyle Oğuz! Dün gece kaderi değişti
Alanya’da bir restoranda sergilenen performans turistleri şaşkına çevirdi

Turistleri şaşkına çeviren görüntü
İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi

Sapıkların kalemi tek tek kırıldı
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı bir anda karardı