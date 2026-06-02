Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay tartışmalarının gölgesinde kameraların karşısına çıktı. Delegelerin kurultay için topladığı imzalar sorulan Kılıçdaroğlu, soruyu yanıtsız bırakarak aracına bindi.

CHP'DE GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NDA

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Parti içinde olağanüstü kurultay talepleri yükselirken, gözler hem delegelerden gelecek imzalara hem de Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlara çevrildi.

SABAH EVİNDEN ÇIKARKEN SORULDU

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşacağı grup toplantısı öncesinde evinden ayrılarak Genel Merkez'e geçti. Bu sırada gazeteciler, son günlerin en çok tartışılan konusunu Kılıçdaroğlu'na yöneltti.

Bir muhabir, "Delegeler kurultay için gerekli imzayı topladı, imzalar gelince ne yapacaksınız?" diye sordu. Kılıçdaroğlu ise soruya herhangi bir yanıt vermeden makam aracına binerek bölgeden ayrıldı.

111 VEKİLDEN KURULTAY ÇAĞRISI GELMİŞTİ

CHP'de tartışmaların fitilini, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 111 milletvekilinin imzaladığı ortak bildiri ateşlemişti. Milletvekilleri, CHP'nin yönüne ve yönetimine karar verecek gücün delegeler olduğunu belirterek 12 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü kurultayın toplanması çağrısında bulunmuştu.

Bildiride ayrıca partinin belirli tarihe kadar kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edilmişti.

27 VEKİL İMZA ATMAMIŞTI

Kurultay çağrısına CHP'nin 111 milletvekili destek verirken, 27 milletvekili ortak bildiriye imza atmamıştı. İmza vermeyen isimler arasında Oğuz Kaan Salıcı'nın da yer alması dikkat çekmişti. Salıcı daha sonra yaptığı açıklamada kurultaya karşı olmadığını ancak metnin içeriğini uygun bulmadığı için imza atmadığını söylemişti.

KRİTİK KARAR BEKLENİYOR

CHP kulislerinde delegelerin olağanüstü kurultay için gerekli imza sayısına ulaştığı yönündeki iddialar konuşulurken, Kılıçdaroğlu'nun sessizliği dikkat çekti.

Parti içinde gözler şimdi hem delegelerin atacağı adımlara hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası kurultay talebine nasıl yanıt vereceğine çevrilmiş durumda.

Kaynak: Haberler.com