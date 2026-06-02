Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), çalışanların mesai takibinin biyometrik verilerle yapılmasını hukuka aykırı buldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilke kararıyla parmak izi, yüz tanıma ve retina taraması gibi yöntemlerle mesai kontrolüne sınırlama getirildi.

KVKK'DAN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun çalışanların biyometrik verilerinin işlenmesine ilişkin ilke kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kurul, çalışanların mesai takibinin parmak izi, retina taraması, yüz ve el geometrisi ile ses tınısı gibi biyometrik veriler kullanılarak yapılmasının kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata aykırı olduğuna hükmetti.

AÇIK RIZA OLSA BİLE YETERLİ DEĞİL

Kararda, çalışanların açık rıza vermiş olmasının tek başına yeterli olmadığı vurgulandı. KVKK, biyometrik verilerin işlenmesinin ancak kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde mümkün olabileceğini belirterek, mesai takibi amacıyla bu verilerin kullanılmasının hukuki dayanağının bulunmadığı değerlendirmesini yaptı.

İŞVERENLER İÇİN YENİ DÖNEM

Kararla birlikte birçok iş yerinde kullanılan parmak izi ve yüz tanıma sistemlerinin mesai kontrolü amacıyla kullanılması tartışma konusu haline geldi. Kurul, çalışanların devam durumunun takibi için daha az müdahaleci yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

ALTERNATİF YÖNTEMLER SIRALANDI

KVKK, mesai takibinin biyometrik veriler yerine farklı yöntemlerle yapılabileceğini de açıkladı.

Buna göre işverenler;

Şifreli kart sistemleri,

PIN tabanlı giriş yöntemleri,

Geleneksel imza uygulamaları,

Kağıt bazlı devam çizelgeleri,

RFID veya NFC kimlik kartları,

Denetçi gözetiminde elle kayıt yöntemleri gibi alternatif sistemleri kullanabilecek.

MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR

Kararın, kamu ve özel sektörde parmak izi ya da yüz tanıma sistemiyle giriş-çıkış kontrolü yapılan çok sayıda iş yerini etkilemesi bekleniyor.

Uzmanlar, ilke kararının işverenlerin kullandığı personel takip sistemlerini yeniden gözden geçirmesine yol açabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak: Haberler.com