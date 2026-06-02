Göcek açıklarında balina görüntülendi
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden bir teknenin kaptanı, Akdeniz sularında nadir rastlanan İspermeçet balinasını saniye saniye cep telefonuyla kaydetti.
Göcek açıklarında yer alan Ağalimanı Koyu mevkisinde denizcileri heyecanlandıran doğa harikası bir olay yaşandı. Bölgede teknesiyle seyir halinde olan yat kaptanı Oğuzhan Çoban, su yüzeyine çıkan dev bir İspermeçet balinası ile karşılaştı.
O ANLER SANİYE SANİYE KAMERADA
Teknesinin çok yakınında beliren bu devasa misafiri fark eden Kaptan Çoban, nadir yaşanan bu anı ölümsüzleştirmek için hemen cep telefonu kamerasına sarıldı. Çekilen görüntülerde, dev memelinin denizin yüzeyinde sakin hareketlerle süzüldüğü anlar net bir şekilde yer aldı.
İlgili Haberler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı